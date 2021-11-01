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TOGG yerli otomobilin montajından görüntü paylaştı
TOGG yerli otomobilin montajından görüntü paylaştı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Hedeflerimizi adım adım... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T09:58+0300
2021-11-01T09:58+0300
2021-11-01T09:58+0300
türkiye
otomobil
yerli otomobil
üretim
sanayi ve teknoloji bakanlığı
togg
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20211012/sanayi-ve-teknoloji-bakani-mustafa-varank-yerli-otomobilin-seri-uretime-gececegi-tarihi-acikladi-1049757950.html
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otomobil, yerli otomobil, üretim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, togg
TOGG yerli otomobilin montajından görüntü paylaştı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" denildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (
TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor."