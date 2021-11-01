DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Tokyo'da 17 kişiyi yaralayan 'Joker' idam edilmek istediğini söylemiş
15:51 01.11.2021 (güncellendi: 16:12 01.11.2021)
Tokyo metrosunda ’Joker’ kılığına girerek 17 kişiyi yaralayan saldırgan ilk ifadesinde, en az iki kişiyi öldürüp idam cezası almak istediği için böyle bir eylemi planladığını söyledi. 24 yaşındaki saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende düzenlenen saldırıyla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
Dünyaca ünlü Batman filminin kötü karakteri 'Joker' kostümü içinde, Cadılar Bayramı etkinliklerine gidenleri hedef alan saldırıda 24 yaşındaki zanlı, hareket halindeki tren içerisinde önce etrafındakilere sözlü saldırıda bulundu ardından bıçağıyla yolcuların üzerine yürüdü. Yolcular kendilerini kurtarmaya çalışırken, saldırgan çakmak gazıyla yangın çıkarmaya çalıştı.
Acil durum freni çekildikten sonra Kokuryo İstasyonu'nda durduğunu belirten polis, şüphelinin direnmeden bıçağı bıraktığını ve gözaltına alındığını duyurdu. İlk ifadesinde, en az iki kişiyi öldürüp idam cezası almak istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını söyleyen ve Joker'e hayranlığını dile getiren saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
Yetkililer saldırıda yaralanan 17 kişinin tedavisi sürerken, bıçaklanan 60 yaşındaki bir erkeğin bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu belirtti.
Dünyaca ünlü Batman filminin kötü karakteri 'Joker' kostümü içinde, Cadılar Bayramı etkinliklerine gidenleri hedef alan saldırıda 24 yaşındaki zanlı, hareket halindeki tren içerisinde önce etrafındakilere sözlü saldırıda bulundu ardından bıçağıyla yolcuların üzerine yürüdü. Yolcular kendilerini kurtarmaya çalışırken, saldırgan çakmak gazıyla yangın çıkarmaya çalıştı.
Acil durum freni çekildikten sonra Kokuryo İstasyonu'nda durduğunu belirten polis, şüphelinin direnmeden bıçağı bıraktığını ve gözaltına alındığını duyurdu. İlk ifadesinde, en az iki kişiyi öldürüp idam cezası almak istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını söyleyen ve Joker'e hayranlığını dile getiren saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
Yetkililer saldırıda yaralanan 17 kişinin tedavisi sürerken, bıçaklanan 60 yaşındaki bir erkeğin bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu belirtti.