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https://tr.sputniknews.com/20211101/tokyoda-joker-kiligina-girerek-17-kisiyi-yaralayan-saldirgan-idam-edilmek-istedigini-soyledi-1050375130.html
Tokyo'da 17 kişiyi yaralayan 'Joker' idam edilmek istediğini söylemiş
Tokyo'da 17 kişiyi yaralayan 'Joker' idam edilmek istediğini söylemiş
Tokyo metrosunda ’Joker’ kılığına girerek 17 kişiyi yaralayan saldırgan ilk ifadesinde, en az iki kişiyi öldürüp idam cezası almak istediği için böyle bir... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:51+0300
2021-11-01T16:12+0300
dünya
japonya
batman
tokyo
joker
cadılar bayramı
metro
bıçaklı saldırı
idam cezası
cinayete teşebbüs
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende düzenlenen saldırıyla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Batman filminin kötü karakteri 'Joker' kostümü içinde, Cadılar Bayramı etkinliklerine gidenleri hedef alan saldırıda 24 yaşındaki zanlı, hareket halindeki tren içerisinde önce etrafındakilere sözlü saldırıda bulundu ardından bıçağıyla yolcuların üzerine yürüdü. Yolcular kendilerini kurtarmaya çalışırken, saldırgan çakmak gazıyla yangın çıkarmaya çalıştı.Acil durum freni çekildikten sonra Kokuryo İstasyonu'nda durduğunu belirten polis, şüphelinin direnmeden bıçağı bıraktığını ve gözaltına alındığını duyurdu. İlk ifadesinde, en az iki kişiyi öldürüp idam cezası almak istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını söyleyen ve Joker'e hayranlığını dile getiren saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.Yetkililer saldırıda yaralanan 17 kişinin tedavisi sürerken, bıçaklanan 60 yaşındaki bir erkeğin bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211031/tokyoda-treni-atese-verip-cevresindekileri-bicaklayan-saldirgan-en-az-15-kisiyi-yaraladi-1050346525.html
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japonya, batman, tokyo, joker, cadılar bayramı, metro, bıçaklı saldırı, idam cezası, cinayete teşebbüs

Tokyo'da 17 kişiyi yaralayan 'Joker' idam edilmek istediğini söylemiş

15:51 01.11.2021 (güncellendi: 16:12 01.11.2021)
© REUTERS / TWITTER / @SIZ33tokyo'da metro saldırısı
tokyo'da metro saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / TWITTER / @SIZ33
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Tokyo metrosunda ’Joker’ kılığına girerek 17 kişiyi yaralayan saldırgan ilk ifadesinde, en az iki kişiyi öldürüp idam cezası almak istediği için böyle bir eylemi planladığını söyledi. 24 yaşındaki saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende düzenlenen saldırıyla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü Batman filminin kötü karakteri 'Joker' kostümü içinde, Cadılar Bayramı etkinliklerine gidenleri hedef alan saldırıda 24 yaşındaki zanlı, hareket halindeki tren içerisinde önce etrafındakilere sözlü saldırıda bulundu ardından bıçağıyla yolcuların üzerine yürüdü. Yolcular kendilerini kurtarmaya çalışırken, saldırgan çakmak gazıyla yangın çıkarmaya çalıştı.

Acil durum freni çekildikten sonra Kokuryo İstasyonu'nda durduğunu belirten polis, şüphelinin direnmeden bıçağı bıraktığını ve gözaltına alındığını duyurdu. İlk ifadesinde, en az iki kişiyi öldürüp idam cezası almak istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını söyleyen ve Joker'e hayranlığını dile getiren saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Yetkililer saldırıda yaralanan 17 kişinin tedavisi sürerken, bıçaklanan 60 yaşındaki bir erkeğin bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu belirtti.

Trende korku dolu anlar yaşayan yolcular, bıçaklı saldırgandan ve alevlerden koşarak kaçıp pencerelerden sarkarak dışarı çıkmaya çalıştı. (Japonya/Tokyo/31.10.2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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