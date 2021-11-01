https://tr.sputniknews.com/20211101/tottenhamda-nuno-espirito-santo-donemi-sona-erdi-1050368892.html

Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Tottenham, kulübün teknik direktörü Nuno Espirito Santo ile yolların ayrıldığını duyurdu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

ingiltere

premier lig

ayrılık

teknik direktör

tottenham

istifa

nuno espirito santo

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Premier Lig'de 15 puanla 8. sırada bulunan Tottenhem'da Portekizli çalıştırıcı Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Nuno Espírito Santo ve Ian Cathro, Rui Barbosa ile Antonio Dias'dan oluşan teknik heyetinin kulüp bünyesindeki görevlerine bugün itibariyle son verilmiştir" ifadeleri yer aldı.Külübün Futbol Genel Müdürü Fabio Paratici ise "Nuno Espírito Santo ve ekibinin başarılı olmayı arzuladıklarını biliyorum ama bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Nuno büyük bir centilmen ve burada her zaman ayrı bir yeri olacak. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.17 resmi maça çıkan teknik adım, 8 galibiyet alırken 7 kez de mağlubiyet yaşadı. Rakipleriyle 2 kez berabere kaldı.

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ingiltere, premier lig, ayrılık, teknik direktör, tottenham, istifa, nuno espirito santo