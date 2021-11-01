https://tr.sputniknews.com/20211101/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-alkole-zam-geldi-1050364994.html

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Alkole zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Alkole zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T12:18+0300

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ekonomi

alkol

zam

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

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Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Alkol zammı hayırlı olsun" diyen Aybaş, bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı. Aybaş, bir diğer paylaşımında ise "Zam: Efes ithal ürünlerde zam geçişi, diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün, doğalgaz fiyatlarına yine zam gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre; sanayi abonelerine yüzde 49, elektrik amaçlı tarifeye ise yüzde 46 zam yapılmıştı.Ayrıca, ekim ayında toplamda 93 kuruş zamlanan otogazda yaklaşık 48 kuruşluk zam bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211101/dogalgaz-sanayi-tarifesine-yuzde-49-zam-yapildi-1050356688.html

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alkol, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş