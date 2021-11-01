KORONAVİRÜS
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Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 can kaybı yaşandı
20:15 01.11.2021 (güncellendi: 20:37 01.11.2021)
© AA / Hakan Mehmet ŞahinKoronavirüs aşısı
© AA / Hakan Mehmet Şahin
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var."
Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var. pic.twitter.com/ta6bir5IDv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2021