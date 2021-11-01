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Uluslararası Hentbol Federasyonu 'bikini cinsiyetçiliğine' tepki nedeniyle forma kuralını değiştirdi
Uluslararası Hentbol Federasyonu 'bikini cinsiyetçiliğine' tepki nedeniyle forma kuralını değiştirdi
Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptıran Uluslararası Hentbol Federasyonu, cinsiyetçilik... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:55+0300
2021-11-01T14:38+0300
spor
norveç
kadın
bikini
takım
cinsiyetçi
forma
plaj hentbolu
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Kadın plaj voleybolu ve hentbolu takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma, kural değişikliği getirdi. Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptırınca cinsiyetçilik suçlamalarına yoğun şekilde maruz kalan Uluslararası Hentbol Federasyonu (UHF), forma kurallarını değiştirdi. UHF, kadın sporcuların bisiklet şortu ve tank top atlet giymesine izin verdi. 1500 euro para cezasıAvrupa Hentbol Federasyonu'nun (AHF) Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını Euro 21 turnuvasında Bulgaristan'la karşılaştıkları maçta erkek meslektaşları gibi şort giydikleri için 1500 euro para cezasına çarptırması, temmuz ayından beri hentbol gündemini meşgul ediyor. 'Uygunsuz giyinme' nitelemesiAHF'nin kadın sporcuların o maçta şort giymeyi tercih etmesini 'uygunsuz giyinme' diye nitelemesi üzerine yöneticilere istifa çağrılarıyla geçen aylardan sonra, UHF'nin ekim ortasında sessiz sedasız şekilde plaj hentbolu düzenlemesini değiştirdiği ortaya çıktı. 'Bedene sıkı sıkıya oturan dar ve kısa şort' diye değiştirildiYeni düzenlemede kadın sporcuların 'bedenlerine sıkı sıkıya oturan dar ve kısa pantolon giymeleri gerektiği' söylenirken, erkek sporcular 'çok bol olmaması şartıyla dizlerinin 10 cm yukarısında normal şort giymeye' devam edecek.Federasyona geri adım attıran taarruzBu değişiklikte, Collective Shout (Kolektif Haykırış) isimli toplumsal cinsiyet eşitliği örgütünün desteklediği dilekçesine 61 bin imza toplayan Norveç merkezli Avustralyalı aktivist Talitha Stone'un kampanyası önemli rol oynadı.Stone, değişikliği, “Umarım bu, sporda kadın ve kızlara yönelik cinsiyetçilik ve nesneleştirmede sonunun başlangıcıdır. Ve gelecekte tüm kadınlar ve kızlar, giyim dışlaması ve cinsel taciz korkusu olmadan spora katılmakta özgür olacaklar" diye karşıladı. Temmuzda ABD'li pop yıldızı Pink, Norveç takımını 'desteklediğine, onlarla gurur duyduğuna ve aşırı cinsiyetçi kuralları protesto ettiğine' dair tweet atıp para cezasını ödemeye talip olmuştu. 5 ülkenin bakanlarından ortak mektupNorveç Kültür ve Spor Bakanı Abid Raja'nın kararı 'tamamen saçma' diye kınaması, Avrupa'daki kadın spor derneklerinin hem UHF hem EHF başkanlarını istifaya çağırmasının ardından, geçen ay 5 Avrupa ülkesinin (Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda, Finlandiya) spor bakanları, UHF'ye ortak mektup gönderdi.'Arkaik düzenlemeleri güncelleyin'Mektupta federasyon, 'mevcut kadın sporculara uyarlayacak ve cinsiyetleri veya arka planları ne olursa olsun tüm sporcuları sporda kalmaları için destekleyecek ve teşvik edecek şekilde arkaik kıyafet düzenlemelerini güncellemeye' çağrıldı.Yine de kadınlar için erkeklerden farklı koşullarBunların ardından gelen değişiklikte hala kadınlar için 'vücuda yapışık, dar forma' gibi erkeklere koşulmayan şartlar var. Atletizm, plaj voleybolu ve tenis gibi dallarda daha açık giyinmeleri istenen kadın sporcular bu çifte standarda karşı pek çok kez seslerini yükseltti.
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norveç, kadın, bikini, takım, cinsiyetçi, forma, plaj hentbolu

Uluslararası Hentbol Federasyonu 'bikini cinsiyetçiliğine' tepki nedeniyle forma kuralını değiştirdi

13:55 01.11.2021 (güncellendi: 14:38 01.11.2021)
© Fotoğraf : Instagram/norwaybeachhandballwomenNorveç milli kadın plaj hentbolu takımı
Norveç milli kadın plaj hentbolu takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Fotoğraf : Instagram/norwaybeachhandballwomen
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Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptıran Uluslararası Hentbol Federasyonu, cinsiyetçilik suçlamalarına yoğun şekilde maruz kalınca forma kurallarını değiştirdi.
Kadın plaj voleybolu ve hentbolu takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma, kural değişikliği getirdi. Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptırınca cinsiyetçilik suçlamalarına yoğun şekilde maruz kalan Uluslararası Hentbol Federasyonu (UHF), forma kurallarını değiştirdi. UHF, kadın sporcuların bisiklet şortu ve tank top atlet giymesine izin verdi.

1500 euro para cezası

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (AHF) Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını Euro 21 turnuvasında Bulgaristan'la karşılaştıkları maçta erkek meslektaşları gibi şort giydikleri için 1500 euro para cezasına çarptırması, temmuz ayından beri hentbol gündemini meşgul ediyor.

'Uygunsuz giyinme' nitelemesi

AHF'nin kadın sporcuların o maçta şort giymeyi tercih etmesini 'uygunsuz giyinme' diye nitelemesi üzerine yöneticilere istifa çağrılarıyla geçen aylardan sonra, UHF'nin ekim ortasında sessiz sedasız şekilde plaj hentbolu düzenlemesini değiştirdiği ortaya çıktı.

'Bedene sıkı sıkıya oturan dar ve kısa şort' diye değiştirildi

Yeni düzenlemede kadın sporcuların 'bedenlerine sıkı sıkıya oturan dar ve kısa pantolon giymeleri gerektiği' söylenirken, erkek sporcular 'çok bol olmaması şartıyla dizlerinin 10 cm yukarısında normal şort giymeye' devam edecek.

Federasyona geri adım attıran taarruz

Bu değişiklikte, Collective Shout (Kolektif Haykırış) isimli toplumsal cinsiyet eşitliği örgütünün desteklediği dilekçesine 61 bin imza toplayan Norveç merkezli Avustralyalı aktivist Talitha Stone'un kampanyası önemli rol oynadı.
Stone, değişikliği, “Umarım bu, sporda kadın ve kızlara yönelik cinsiyetçilik ve nesneleştirmede sonunun başlangıcıdır. Ve gelecekte tüm kadınlar ve kızlar, giyim dışlaması ve cinsel taciz korkusu olmadan spora katılmakta özgür olacaklar" diye karşıladı.
Temmuzda ABD'li pop yıldızı Pink, Norveç takımını 'desteklediğine, onlarla gurur duyduğuna ve aşırı cinsiyetçi kuralları protesto ettiğine' dair tweet atıp para cezasını ödemeye talip olmuştu.

5 ülkenin bakanlarından ortak mektup

Norveç Kültür ve Spor Bakanı Abid Raja'nın kararı 'tamamen saçma' diye kınaması, Avrupa'daki kadın spor derneklerinin hem UHF hem EHF başkanlarını istifaya çağırmasının ardından, geçen ay 5 Avrupa ülkesinin (Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda, Finlandiya) spor bakanları, UHF'ye ortak mektup gönderdi.

'Arkaik düzenlemeleri güncelleyin'

Mektupta federasyon, 'mevcut kadın sporculara uyarlayacak ve cinsiyetleri veya arka planları ne olursa olsun tüm sporcuları sporda kalmaları için destekleyecek ve teşvik edecek şekilde arkaik kıyafet düzenlemelerini güncellemeye' çağrıldı.

Yine de kadınlar için erkeklerden farklı koşullar

Bunların ardından gelen değişiklikte hala kadınlar için 'vücuda yapışık, dar forma' gibi erkeklere koşulmayan şartlar var.
Atletizm, plaj voleybolu ve tenis gibi dallarda daha açık giyinmeleri istenen kadın sporcular bu çifte standarda karşı pek çok kez seslerini yükseltti.
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