Vasiliy Akimkin: Rusya'da delta türünün 10 çeşidi var

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü Vasiliy Akimkin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği bir bilim ve uygulama kongresinde, “Baskın olan temel В.1.617.2 varyantının yanı sıra, 10 alt çeşit daha görüyoruz. Bunlar son aylarda ülkenin farklı bölgesinde tespit edilen çeşitler” diye açıkladı.Delta varyantının, ülkenin en yaygın varyantı olarak kaldığını kaydeden Akimkin, “Dünya genelinde 40’tan fazla varyantın olduğu bilinmektedir” diye ekledi.
Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’da koronavirüsün delta varyantının 10 çeşidinin olduğunu belirtti.
Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü Vasiliy Akimkin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği bir bilim ve uygulama kongresinde, “Baskın olan temel В.1.617.2 varyantının yanı sıra, 10 alt çeşit daha görüyoruz. Bunlar son aylarda ülkenin farklı bölgesinde tespit edilen çeşitler” diye açıkladı.
Delta varyantının, ülkenin en yaygın varyantı olarak kaldığını kaydeden Akimkin, “Dünya genelinde 40’tan fazla varyantın olduğu bilinmektedir” diye ekledi.