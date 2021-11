https://tr.sputniknews.com/20211101/yapay-et-yayginlasmali-diyen-omur-gedik-et-yiyelim-ama-hayvanlar-olmesin-1050389963.html

'Yapay et yaygınlaşmalı' diyen Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Haber Global'de Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, "Et... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü Programı'na konuk oldu. Hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan Gedik, programdaki açıklamaları sonrası sosyal medyada gündem oldu.Ömür Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları belirtilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.Ömür Gedik, "Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum" dedi.Yapay et nedir?Yapay et, tavuk, sığır ve koyun etinin tamamen laboratuvar ortamında üretilmesine deniyor.Yapılan bazı araştırmalarda, üretilen etlerin insanlar tarafından tüketilebileceği gibi kedi ve köpek maması olarak da kullanılabileceği öne sürülüyor.

