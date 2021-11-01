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https://tr.sputniknews.com/20211101/yapilandirmada-ilk-taksit-odemeleri-icin-vergi-dairelerinde-bugun-mesai-uzatildi-1050377858.html
Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı
Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanundan yararlanan mükelleflere kolaylık sağlanması ve muhtemel... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T16:37+0300
2021-11-01T16:37+0300
ekonomi
vergi dairesi
vergi
açıklama
istanbul vergi dairesi
borç
gelir idaresi başkanlığı
borç yapılandırma
yapılandırma
duyuru
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor.Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.Haziranda yürürlüğe giren kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlenmişti.İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211026/bddk-baskani-akben-bankacilik-sektorumuz-gayet-saglam-bir-durumda-1050196172.html
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vergi dairesi, vergi, açıklama, istanbul vergi dairesi, borç, gelir idaresi başkanlığı, borç yapılandırma, yapılandırma, duyuru

Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı

16:37 01.11.2021
© AATürk Lirası, banka, ödeme
Türk Lirası, banka, ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanundan yararlanan mükelleflere kolaylık sağlanması ve muhtemel yoğunluğun önlenmesi amacıyla vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor.
Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.
Haziranda yürürlüğe giren kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlenmişti.
İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.
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