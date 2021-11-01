https://tr.sputniknews.com/20211101/yapilandirmada-ilk-taksit-odemeleri-icin-vergi-dairelerinde-bugun-mesai-uzatildi-1050377858.html

Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı

Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanundan yararlanan mükelleflere kolaylık sağlanması ve muhtemel... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:37+0300

2021-11-01T16:37+0300

2021-11-01T16:37+0300

ekonomi

vergi dairesi

vergi

açıklama

istanbul vergi dairesi

borç

gelir idaresi başkanlığı

borç yapılandırma

yapılandırma

duyuru

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor.Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.Haziranda yürürlüğe giren kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlenmişti.İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

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