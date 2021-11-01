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Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), son 24 saatte tespit edilen 5 bin 449 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T23:54+0300
2021-11-01T23:54+0300
koronavirüs
yunanistan
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Yunanistan'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına ve önlemlere rağmen günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kayda geçti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 449 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 747 bin 595'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede son 24 saat içinde 52 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 15 bin 990'a ulaştığını belirten EODY, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük sayısına ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca ülke genelinde yüzde 60'ı erkek olmak üzere 430 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bunlardan 364'ünün Kovid-19'a karşı aşısız veya kısmi aşılı olduğunu, 66'sının ise tam aşılı olduğunu bildiren EODY, salgının başlangıcından bu yana 3 bin 316 kişinin yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.
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yunanistan, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor

23:54 01.11.2021
© REUTERS / Alkis KonstantinidisYunanistan - koronavirüs - Kovid-19
Yunanistan - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), son 24 saatte tespit edilen 5 bin 449 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Yunanistan'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına ve önlemlere rağmen günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kayda geçti.
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 449 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 747 bin 595'e ulaştığı ifade edildi.
Ülkede son 24 saat içinde 52 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 15 bin 990'a ulaştığını belirten EODY, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük sayısına ulaşıldığını kaydetti.
Ayrıca ülke genelinde yüzde 60'ı erkek olmak üzere 430 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bunlardan 364'ünün Kovid-19'a karşı aşısız veya kısmi aşılı olduğunu, 66'sının ise tam aşılı olduğunu bildiren EODY, salgının başlangıcından bu yana 3 bin 316 kişinin yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.
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