https://tr.sputniknews.com/20211101/zonguldak-valisi-cav-bella-ile-cumhuriyet-kutlamiyoruz-bu-halkin-mehtere-ihtiyaci-var-1050355378.html

Zonguldak Valisi: Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz, bu halkın mehtere ihtiyacı var

Zonguldak Valisi: Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz, bu halkın mehtere ihtiyacı var

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Mehter takımının konser vermesi ile ilgili konuştu. Tutulmaz, "Biz sadece kapalı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T00:16+0300

2021-11-01T00:16+0300

2021-11-01T00:16+0300

türkiye

mehter marşı

mehter

çav bella

zonguldak valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050355353_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2de3cebbb8108bb0c05f03932ec985af.jpg

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sabah ve öğle yapılan iki ayrı etkinliğin ardından akşam saatlerinde fener alayında Mehter takımı, marşlar çaldı.Mehter takımının tüm etkinliklerde yer almasına ise bazı vatandaşlar İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi.Eleştirilere cevap veren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Cumhuriyet Bayramı kutlamasında en büyük rolün halkın, bayrama sahip çıkmasıdır. Sokaklara halkımız döküldü, bir taraftan da kamu kurum ve kuruluşlar valiliğimizin organizasyonunda hep bir elden bu coşkuya katkı sağladı. Gerçekten bütün, herkes son yılların en büyük, coşkulu Cumhuriyet Bayramı dediler” diye konuştu.Bayramın cumhuriyetin ruhuna uygun bir şekilde kutlandığını belirten Vali Tutulmaz, bazı marjinal grupların coşkuyu baltalamak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehter marşı, mehter, çav bella, zonguldak valiliği