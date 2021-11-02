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13 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi
13 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi
Arnavutköy'de bir site içinde taksi kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına şikayet sonrası ceza kesildi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:10+0300
2021-11-02T12:10+0300
2021-11-02T12:15+0300
taksi
türkiye
çocuk
para cezası
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Arnavutköy'de bir sitede babasına ait taksiyi kullanan 13 yaşındaki çocuk site sakinlerinin tepkisini çekti.Yanına aldığı arkadaşıyla site içinde gezen çocuk kameraya yansıdı.Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20200517/14-yasindaki-cocuk-sokak-kisitlamasinda-arac-kullanirken-yakalandi-1042060136.html
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taksi, çocuk, para cezası
13 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi 12:10 02.11.2021 (güncellendi: 12:15 02.11.2021)
Arnavutköy'de bir site içinde taksi kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına şikayet sonrası ceza kesildi.
Arnavutköy'de bir sitede babasına ait taksiyi kullanan
13 yaşındaki çocuk site sakinlerinin tepkisini çekti. Yanına aldığı arkadaşıyla site içinde gezen çocuk kameraya yansıdı.
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine
ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası kesildiği öğrenildi.