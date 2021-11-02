https://tr.sputniknews.com/20211102/70-yasindaki-kadini-dolandirmaya-giderken-karsisinda-polisleri-buldu--1050403158.html

70 yaşındaki kadını dolandırmaya giderken karşısında polisleri buldu

70 yaşındaki kadını dolandırmaya giderken karşısında polisleri buldu

İstanbul Maltepe'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonda aradıkları 70 yaşındaki E.G.'ye dolandırıcılık suçuna adının karıştığını... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:14+0300

2021-11-02T13:14+0300

2021-11-02T13:14+0300

türkiye

polis

banka

para

dolandırıcılık

mesaj

yaşlı

telefon

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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, ev telefonundan aradıkları E.G.'ye "Adınız bir dolandırıcılık suçuna karıştı" dedi. Polis ve savcıyla konuştuğunu düşünen kadın da bankada 10 bin doları olduğunu şüphelilere söyledi. Şüpheliler de E.G.'den tüm parasını kendilerine vermesini istedi. Durumdan şüphelenen E.G. de evden çıkamayacak durumda olduğunu ve paraları elden teslim edeceğini kendisini arayanlara söyledi.Sivil polisler 5 saat boyunca dolandırıcıları beklediE.G. de telefonu kapatır kapatmaz polis merkezine giderek durumu anlattı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Sivil polisler, kadının oturduğu apartmana gitti. Polislerden biri, apartman görevlisi kılığına girerken, diğerleri de kadının evinde şüphelinin gelmesini yaklaşık 5 saat bekledi.Şüpheliler, sabit hattan kadını tekrar aradı ve telefonu kapatmamasını söyledi. Ardından şüpheliler kadının parmak izinin çıkmaması içinde 10 bin dolar olan poşeti buzdolabında bekletmesini istedi. Şüpheliler, 4 saat boyunca telefonla konuştukları kadına telefonu kapatmamasını talep ederken, kendini savcı olarak tanıtan şüpheli de kadına "Biraz dinlen, kahvaltını yap ama telefonu kapatma" dedi. Saatler sonra bir şüpheli, taksiden inerek kadının yaşadığı apartmana girdi. Apartman görevlisi kılığındaki sivil polis ise şüpheliyi anbean takip etti. Şüpheli, daire kapısını çalar çalmaz daireden çıkan polisler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet U. Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne getirildi. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/dolandiricilar-adini-kullanarak-kargosunu-almayanlari-tehdit-etti-ismimi-degistirecegim-1050401628.html

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polis, banka, para, dolandırıcılık, mesaj, yaşlı, telefon