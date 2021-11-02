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ABD ve İsrail'den ortak tatbikat
ABD ve İsrail'den ortak tatbikat
ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T22:07+0300
2021-11-02T22:07+0300
dünya
abd
ortadoğu
israil
iran
tatbikat
ortak tatbikat
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ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birliğin, İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla ortak tatbikata başladığı belirtildi.İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, ABD muhribiyle gelen ABD Task Force 51 Özel Gücü, daha sonra hava yoluyla İsrail'in güneyindeki Eilat kentine nakledildi.Haberde, daha önce de ortak tatbikat yapan ABD-İsrail güçlerinin ilk defa "İran'ın bölgedeki bir Amerikan konsolosluğunu veya bir gemiyi ele geçirmeye çalışacağı" senaryosuyla tatbikat yaptığı ifade edildi.ABD güçlerinin tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.İsrail Donanması ile deniz komando birimi Şayetet 13'ün katıldığı tatbikatla, Tahran'a karşı gövde gösterisi yaparak onu caydırma ve İsrail-ABD arasındaki işbirliğini göstermenin hedeflendiği belirtildi.
israil
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abd, ortadoğu, israil, iran, tatbikat, ortak tatbikat

ABD ve İsrail'den ortak tatbikat

22:07 02.11.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEABD ile İsrail bayrakları
ABD ile İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı
ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birliğin, İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla ortak tatbikata başladığı belirtildi.
İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, ABD muhribiyle gelen ABD Task Force 51 Özel Gücü, daha sonra hava yoluyla İsrail'in güneyindeki Eilat kentine nakledildi.
Haberde, daha önce de ortak tatbikat yapan ABD-İsrail güçlerinin ilk defa "İran'ın bölgedeki bir Amerikan konsolosluğunu veya bir gemiyi ele geçirmeye çalışacağı" senaryosuyla tatbikat yaptığı ifade edildi.
ABD güçlerinin tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.
İsrail Donanması ile deniz komando birimi Şayetet 13'ün katıldığı tatbikatla, Tahran'a karşı gövde gösterisi yaparak onu caydırma ve İsrail-ABD arasındaki işbirliğini göstermenin hedeflendiği belirtildi.
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