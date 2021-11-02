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ABD yönetiminden sabitkoinler için düzenleme çağrısı
ABD yönetiminden sabitkoinler için düzenleme çağrısı
Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun raporunda, sabitkoinlerin risklerine karşı kapsamlı bir federal gözetimi öngören düzenlemenin yürürlüğe konulması için... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T00:20+0300
2021-11-02T00:21+0300
ekonomi
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ABD'de Finansal Piyasalar Çalışma Grubu, sabitkoin ihraççılarının bankalar gibi sıkı gözetime tabi tutulmasına yönelik düzenleme yapılması için Kongre'ye çağrıda bulundu.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun sabitkoinlere ilişkin rapor ve önerilerini yayımladığı bildirildi.Sabitkoinlerin gelecekte hane halkları ve işletmeler tarafından bir ödeme aracı olarak daha yaygın şekilde kullanılabileceğine işaret edilen raporda, bu potansiyelin ödeme sistemindeki aksaklıklar ve ekonomik gücün yoğunlaşmasıyla ilgili bir dizi endişeyi de beraberinde getirdiği kaydedildi.Raporda, sabitkoinlerin yatırımcıların korunması, piyasa bütünlüğü ve yasa dışı finansa yönelik endişeleri de artırabileceği aktarıldı.'Mevcut gözetim tutarsız ve parçalı'Sabitkoinlerin risklerine karşı kapsamlı bir federal gözetimi öngören düzenlemenin yürürlüğe konulması için Kongre'ye hızla harekete geçme çağrısında bulunulan raporda, söz konusu düzenlemenin sabitkoin kullanıcılarına yönelik risklerin ele alınması için sabitkoin ihraççılarının sigortalı saklama kuruluşları olması şartı getirmesi gerektiği ifade edildi.Raporda, ödeme sistemi riskiyle ilgili endişeleri gidermek için ise sabitkoin ihraççılarına yönelik düzenlemelere ek olarak saklama cüzdanı sağlayıcılarının uygun federal gözetime tabi olmasının sağlaması gerektiği vurgulandı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin, iyi tasarlanmış ve uygun gözetime tabi olan sabitkoinlerin faydalı ödeme seçeneklerini destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.Uygun gözetimin olmamasının kullanıcılar ve sistem için riskler oluşturacağına dikkati çeken Yellen, "Mevcut gözetim tutarsız ve parçalı, bazı sabitkoinler düzenleyici çerçevenin dışında kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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abd, bitcoin, janet yellen

ABD yönetiminden sabitkoinler için düzenleme çağrısı

00:20 02.11.2021 (güncellendi: 00:21 02.11.2021)
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun raporunda, sabitkoinlerin risklerine karşı kapsamlı bir federal gözetimi öngören düzenlemenin yürürlüğe konulması için Kongre'ye harekete geçme çağrısı yapıldı.
ABD'de Finansal Piyasalar Çalışma Grubu, sabitkoin ihraççılarının bankalar gibi sıkı gözetime tabi tutulmasına yönelik düzenleme yapılması için Kongre'ye çağrıda bulundu.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun sabitkoinlere ilişkin rapor ve önerilerini yayımladığı bildirildi.
Sabitkoinlerin gelecekte hane halkları ve işletmeler tarafından bir ödeme aracı olarak daha yaygın şekilde kullanılabileceğine işaret edilen raporda, bu potansiyelin ödeme sistemindeki aksaklıklar ve ekonomik gücün yoğunlaşmasıyla ilgili bir dizi endişeyi de beraberinde getirdiği kaydedildi.

Raporda, sabitkoinlerin yatırımcıların korunması, piyasa bütünlüğü ve yasa dışı finansa yönelik endişeleri de artırabileceği aktarıldı.

'Mevcut gözetim tutarsız ve parçalı'

Sabitkoinlerin risklerine karşı kapsamlı bir federal gözetimi öngören düzenlemenin yürürlüğe konulması için Kongre'ye hızla harekete geçme çağrısında bulunulan raporda, söz konusu düzenlemenin sabitkoin kullanıcılarına yönelik risklerin ele alınması için sabitkoin ihraççılarının sigortalı saklama kuruluşları olması şartı getirmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, ödeme sistemi riskiyle ilgili endişeleri gidermek için ise sabitkoin ihraççılarına yönelik düzenlemelere ek olarak saklama cüzdanı sağlayıcılarının uygun federal gözetime tabi olmasının sağlaması gerektiği vurgulandı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin, iyi tasarlanmış ve uygun gözetime tabi olan sabitkoinlerin faydalı ödeme seçeneklerini destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Uygun gözetimin olmamasının kullanıcılar ve sistem için riskler oluşturacağına dikkati çeken Yellen, "Mevcut gözetim tutarsız ve parçalı, bazı sabitkoinler düzenleyici çerçevenin dışında kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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