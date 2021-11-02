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ABD'de bir şirket, klasik uzay filmlerini izleyecek bir sinemasevere bin dolar ödeyecek
ABD'de bir şirket, klasik uzay filmlerini izleyecek bir sinemasevere bin dolar ödeyecek
ABD'de bir şirket, 12 kült uzay filmini izleyecek 'ideal kişiyi' aradığını duyurdu. Tek görevi filmleri izleyip, not almak olacak kişiye bir ayın sonunda bin... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T16:46+0300
2021-11-02T16:53+0300
yaşam
abd
para ödülü
uzay yarışı
bilim kurgu
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Uzaya gitmek milyarderler için artık büyük bir yarışa dönüştü. Öte yandan dünyanın geri kalanı için uzaya yolculuk, hâlâ sadece film ve dizilerde izleyebileceği, kitaplarda okuyabileceği bir deneyim. ABD'de MRO Electric isimli şirket, internet sitesinden yaptığı duyuruda, 12 kült uzay filmini izleyecek bir sinemaseveri aradığını duyurdu. Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken, milyonlarca kişi tarafından izlenen ve başvuru sahibinin adayın bir ay boyunca izleyeceği listedeki 12 film ise şu şekilde: 2001: A Space Odyssey, The Martian, Interstellar, Moon, Proxima, Passengers, Hidden Figures, Apollo 13, First Man, The Right Stuff, Gravity ve October Sky.Şirketin sitesinde yaptığı duyuruya göre adaylar, bilim kurgu filmlerine meraklı, uzay filmlerine ilgili olmalı. Bununla birlikte, 18 yaşında veya daha büyük olan başvuru sahiplerinin ABD vatandaşı veya daimi ikametgah sahibi olması şartı koşuluyor.Başvurusu kabul edilecek adayın filmleri izlemenin yanı sıra, filmlerin her birinde not alması ve belirli ayrıntıları izlemesi istenecek. Bunun karşılığında aday, bin dolar kazanacak. Katılım için son tarih 26 Kasım ve kazananın 2 Aralık tarihinde duyurulması planlanıyor.
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abd, para ödülü, uzay yarışı, bilim kurgu

ABD'de bir şirket, klasik uzay filmlerini izleyecek bir sinemasevere bin dolar ödeyecek

16:46 02.11.2021 (güncellendi: 16:53 02.11.2021)
© REUTERS / THOM BAURGüneş Sistemi’ndeki “fosilleri” ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracı
Güneş Sistemi’ndeki “fosilleri” ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / THOM BAUR
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ABD'de bir şirket, 12 kült uzay filmini izleyecek 'ideal kişiyi' aradığını duyurdu. Tek görevi filmleri izleyip, not almak olacak kişiye bir ayın sonunda bin dolar ödenecek.
Uzaya gitmek milyarderler için artık büyük bir yarışa dönüştü. Öte yandan dünyanın geri kalanı için uzaya yolculuk, hâlâ sadece film ve dizilerde izleyebileceği, kitaplarda okuyabileceği bir deneyim.

ABD'de MRO Electric isimli şirket, internet sitesinden yaptığı duyuruda, 12 kült uzay filmini izleyecek bir sinemaseveri aradığını duyurdu. Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken, milyonlarca kişi tarafından izlenen ve başvuru sahibinin adayın bir ay boyunca izleyeceği listedeki 12 film ise şu şekilde: 2001: A Space Odyssey, The Martian, Interstellar, Moon, Proxima, Passengers, Hidden Figures, Apollo 13, First Man, The Right Stuff, Gravity ve October Sky.
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Şirketin sitesinde yaptığı duyuruya göre adaylar, bilim kurgu filmlerine meraklı, uzay filmlerine ilgili olmalı.

Bununla birlikte, 18 yaşında veya daha büyük olan başvuru sahiplerinin ABD vatandaşı veya daimi ikametgah sahibi olması şartı koşuluyor.

Başvurusu kabul edilecek adayın filmleri izlemenin yanı sıra, filmlerin her birinde not alması ve belirli ayrıntıları izlemesi istenecek. Bunun karşılığında aday, bin dolar kazanacak.

Katılım için son tarih 26 Kasım ve kazananın 2 Aralık tarihinde duyurulması planlanıyor.
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