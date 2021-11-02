https://tr.sputniknews.com/20211102/abdli-senator-erkeklik-saldiri-altinda-erkekler-porno-ve-video-oyunlarina-sigindi-1050413787.html
ABD'li senatör: Erkeklik saldırı altında, erkekler porno ve video oyunlarına sığındı
ABD'li senatör: Erkeklik saldırı altında, erkekler porno ve video oyunlarına sığındı
ABD'de Trump yanlısı Cumhuriyetçi bir senatör, muhafazakarlık konferansındaki konuşmasında 'feminist hareketin öncülüğünde erkekliğe yöneltilen saldırıların... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:16+0300
2021-11-02T17:16+0300
2021-11-02T17:47+0300
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abd
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erkek
kadın hareketi
feminizm
erkeklik
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Kadın ve LGBT+ hareketinin eşitlik mücadelesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirirken, MeToo (BenDe) taciz ifşası kampanyasının en etkili olduğu ülke ABD'de muhafazakar tabanlı Cumhuriyetçi Parti'den bir senatör 'erkekliğin saldırı altında olduğunu' savundu. Haftasonunda Orlando'da düzenlenen Milli Muhafazakarlık Konferansı'nda konuşan Senatör Josh Hawley, 'feminist hareketin öncülüğünde erkekliğe yöneltilen saldırıların, ABD'li erkekleri daha çok porno izlemeye ve video oyunları oynamaya ittiği' savını ortaya attı.'Solcuların yapı bozumu'Konuşmasında 'Solcuların Amerika'nın yapısını parçalamaya çalıştığından, tüm projenin başladığı ve bağlı olduğu noktanın da Amerikalı erkeklere yönelik yapı bozumu olduğundan' söz eden Cumhuriyetçi Senatör, "Geleneksel erkekliği zehirli olarak tanımlamaya, cesaret, bağımsızlık, baskınlık gibi şeyleri topluma tehlike olarak sunmaya çalışıyorlar" dedi. 'Sorun sizin erkekliğiniz diye diye'Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi Hawley, 'Cumhuriyetçilerin karşıtlarının alarm verici başarı elde etmeleriyle birlikte Amerikalı erkeklere ağır bedel ödetildiğini' dile getirerek şu vurguyu yaptı:"Yıllarca kendilerine 'sorun sizsiniz', 'sorun sizin erkekliğiniz' denildikten sonra gittikçe daha fazla erkek aylaklığın, pornografinin ve video oyunlarının bulunduğu bölgeye çekiliyor."'Anksiyete, depresyon, bağımlılık, atıllık'41 yaşındaki senatör, 'erkekliklerine yönelik sürekli saldırılar nedeniyle erkeklerin daha fazla endişe ve depresyon yaşadığını, daha fazla madde bağımlılığı geliştirdiğini, erkeklerin daha az iş yapması, daha az evlilik olması, daha az çocuk doğmasının diğer yan etkilerin arasında olduğunu' sıraladı, ancak iddialarını destekleyen güncel veri sunmadı.'Amerika'nın sistematik olarak baskıcı bir ulus olduğu yalanını reddedelim'Bu eğilimi tersine çevirmek için 'Cumhuriyetçilerin Amerika'nın sistematik olarak baskıcı bir ulus olduğu ve erkeklerin sistematik olarak sorumlu olduğu yalanını reddetmeye başlaması gerektiğini' savunan Hawley "ABD ekonomisi de erkeklerin içinde kalkınacağı şekilde yeniden inşa edilmeli" diye ekledi. Hawley, 'erkeklerin kurban olduklarını söylemediğini, eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğini' de dile getirmesine rağmen, konferanstaki konuşması sosyal medyaya düşer düşmez, eleştiri ve alay konusu oldu. 'Erkeklerin porno ve video oyun tüketiminin arttığını söyleyerek senatörün aslında kendi yaşam biçimini betimlediğine' dair espriler sökün etti.
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abd, donald trump, senatör, cumhuriyetçi parti, muhafazakar, erkek, kadın hareketi, feminizm, erkeklik
ABD'li senatör: Erkeklik saldırı altında, erkekler porno ve video oyunlarına sığındı
17:16 02.11.2021 (güncellendi: 17:47 02.11.2021)
ABD'de Trump yanlısı Cumhuriyetçi bir senatör, muhafazakarlık konferansındaki konuşmasında 'feminist hareketin öncülüğünde erkekliğe yöneltilen saldırıların, erkekleri daha çok porno izlemeye ve video oyunları oynamaya ittiğini' söyledi. 41 yaşındaki Hawley sosyal medyada 'kendi yaşam tarzını anlatıyor' diye alay konusu oldu.
Kadın ve LGBT+ hareketinin eşitlik mücadelesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirirken, MeToo (BenDe) taciz ifşası kampanyasının en etkili olduğu ülke ABD'de muhafazakar tabanlı Cumhuriyetçi Parti'den bir senatör 'erkekliğin saldırı altında olduğunu' savundu. Haftasonunda Orlando'da düzenlenen Milli Muhafazakarlık Konferansı'nda konuşan Senatör Josh Hawley, 'feminist hareketin öncülüğünde erkekliğe yöneltilen saldırıların, ABD'li erkekleri daha çok porno izlemeye ve video oyunları oynamaya ittiği' savını ortaya attı.
'Solcuların yapı bozumu'
Konuşmasında 'Solcuların Amerika'nın yapısını parçalamaya çalıştığından, tüm projenin başladığı ve bağlı olduğu noktanın da Amerikalı erkeklere yönelik yapı bozumu olduğundan' söz eden Cumhuriyetçi Senatör, "Geleneksel erkekliği zehirli olarak tanımlamaya, cesaret, bağımsızlık, baskınlık gibi şeyleri topluma tehlike olarak sunmaya çalışıyorlar" dedi.
'Sorun sizin erkekliğiniz diye diye'
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi Hawley, 'Cumhuriyetçilerin karşıtlarının alarm verici başarı elde etmeleriyle birlikte Amerikalı erkeklere ağır bedel ödetildiğini' dile getirerek şu vurguyu yaptı:
"Yıllarca kendilerine 'sorun sizsiniz', 'sorun sizin erkekliğiniz' denildikten sonra gittikçe daha fazla erkek aylaklığın, pornografinin ve video oyunlarının bulunduğu bölgeye çekiliyor."
'Anksiyete, depresyon, bağımlılık, atıllık'
41 yaşındaki senatör, 'erkekliklerine yönelik sürekli saldırılar nedeniyle erkeklerin daha fazla endişe ve depresyon yaşadığını, daha fazla madde bağımlılığı geliştirdiğini, erkeklerin daha az iş yapması, daha az evlilik olması, daha az çocuk doğmasının diğer yan etkilerin arasında olduğunu' sıraladı, ancak iddialarını destekleyen güncel veri sunmadı.
'Amerika'nın sistematik olarak baskıcı bir ulus olduğu yalanını reddedelim'
Bu eğilimi tersine çevirmek için 'Cumhuriyetçilerin Amerika'nın sistematik olarak baskıcı bir ulus olduğu ve erkeklerin sistematik olarak sorumlu olduğu yalanını reddetmeye başlaması gerektiğini' savunan Hawley "ABD ekonomisi de erkeklerin içinde kalkınacağı şekilde yeniden inşa edilmeli" diye ekledi.
Hawley, 'erkeklerin kurban olduklarını söylemediğini, eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğini' de dile getirmesine rağmen, konferanstaki konuşması sosyal medyaya düşer düşmez, eleştiri ve alay konusu oldu. 'Erkeklerin porno ve video oyun tüketiminin arttığını söyleyerek senatörün aslında kendi yaşam biçimini betimlediğine' dair espriler sökün etti.