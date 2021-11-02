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Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmasının CHP'de... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu
iyi parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmasının CHP'de "birilerini" tedirgin ettiğini, bu kişilerin başında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini iddia etti.Selvi, yazısında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211101/kubra-par-imamoglu-partisine-2023te-aday-gosterin-ya-da-gostermeyin-ben-geliyorum-mesaji-verdi-1050363270.html
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ak parti, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu, iyi parti

Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor

09:16 02.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmasının CHP'de "birilerini" tedirgin ettiğini, bu kişilerin başında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini iddia etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmasının CHP'de "birilerini" tedirgin ettiğini, bu kişilerin başında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini iddia etti.
Selvi, yazısında şunları kaydetti:
"Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığıyla ilgili tartışmalara girmek istemediğini söylüyor. Ama şimdiye kadar cumhurbaşkanı adayı değilim demediği için bu sözleri inandırıcı bulunmuyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen programdaki duruşu, tavrı, konuşması CHP Genel Merkezi’nde birilerini tedirgin etmiş. Onların başında da Kılıçdaroğlu geliyor. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı havasındaki konuşması, CHP Genel Merkezi’nde alarm zillerinin yeniden çalmasına neden olmuş. Benden aktarması. Son olarak İmamoğlu nereye koşuyor derseniz, Meral Akşener’in antrenörlüğünde cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru koşuyor. Tabii Kılıçdaroğlu engel olmazsa..."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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