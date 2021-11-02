https://tr.sputniknews.com/20211102/adanada-polisin-durdurdugu-tirdan-kacan-afganlar-havalimanina-inis-yapan-ucagin-onune-cikti-1050408969.html

Adana'da polisin durdurduğu TIR'dan kaçan Afganlar, havalimanına iniş yapan uçağın önüne çıktı

Adana'da polisin durdurduğu TIR'dan kaçan Afganlar, havalimanına iniş yapan uçağın önüne çıktı

Adana'da polis operasyonuyla yakalanan mülteciler, işlemler için karakola götürülürken kaçarak Adana Havalimanı'na girdi. Olay nedeniyle havalimanına iniş ve... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:15+0300

2021-11-02T15:15+0300

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türkiye

adana

uçak

tir

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Saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde uygulama yaptığı sırada bölgeden geçen bir TIR'ı kontrol etmek için durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde TIR'ın kasasında yolculuk yapan 72 Afganistan uyruklunun ülkeye giriş izni olmadığı saptandı. Bunun üzerine TIR'daki Afganlar, kaçmaya çalıştı. Grup, Adana Havalimanı'nın tellerinden atladıktan sonra piste yöneldi.Piste iniş yapan uçağın pilotu, önüne çıkan kalabalığı fark ederek durdu. Havalimanı güvenlik görevlileri ile polis ekipleri, gruba müdahale bulundu. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Güvenlik güçleri, kaçanları yakaladı. Adana Valiliği, Afganların tamamının gözaltına alındığı bildirdi.Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1,5 saat durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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adana, uçak, tir