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Ahmet Hakan: Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa, Arınç tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek
Ahmet Hakan: Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa, Arınç tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın tek derdinin "ciddiye alınmak" olduğunu savundu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
tbmm
bülent arınç
ahmet hakan
iktidar
hükümet
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Ahmet Hakan, Eski TBMM Başkanı Arınç'ın son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştiriler yaptığını hatırlatarak, yazısında şunları kaydetti:
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ak parti, tbmm, bülent arınç, ahmet hakan, iktidar, hükümet, muhalefet

Ahmet Hakan: Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa, Arınç tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek

09:39 02.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın tek derdinin "ciddiye alınmak" olduğunu savundu.
Ahmet Hakan, Eski TBMM Başkanı Arınç'ın son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştiriler yaptığını hatırlatarak, yazısında şunları kaydetti:
"Bülent Arınç, bir yerde konuşma yapmış. Konuşmasında bugünün iktidar biçimini eleştirmiş. Şöyle bir baktım söylediklerine. Derinlikli tek bir eleştirel analiz görmedim. Uyuşturucu illetine bulaşmış birinin AK Parti Genel Merkezi’ne bulaşması dışında dişe dokunur tek bir şey söylemiyor. Asıl altını çizdiğim sözleri ise şunlar: 'Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey’in eksiğini Bülent, Bülent’in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz.' Bu yaklaşımdan benim anladığım şudur: Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa... 'Gel, eskiden olduğu gibi seni yetkili bir abi yapalım' dese... Bülent Arınç, tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek. İnsanız. Hepimizin zaafları vardır. Ama bir insan, zaafını bu kadar da belli etmez ki! Olmaz ki! Bu kadar da olmaz ki!"
Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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