Ahmet Hakan: Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa, Arınç tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek

"Bülent Arınç, bir yerde konuşma yapmış. Konuşmasında bugünün iktidar biçimini eleştirmiş. Şöyle bir baktım söylediklerine. Derinlikli tek bir eleştirel analiz görmedim. Uyuşturucu illetine bulaşmış birinin AK Parti Genel Merkezi’ne bulaşması dışında dişe dokunur tek bir şey söylemiyor. Asıl altını çizdiğim sözleri ise şunlar: 'Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey’in eksiğini Bülent, Bülent’in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz.' Bu yaklaşımdan benim anladığım şudur: Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa... 'Gel, eskiden olduğu gibi seni yetkili bir abi yapalım' dese... Bülent Arınç, tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek. İnsanız. Hepimizin zaafları vardır. Ama bir insan, zaafını bu kadar da belli etmez ki! Olmaz ki! Bu kadar da olmaz ki!"