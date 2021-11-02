https://tr.sputniknews.com/20211102/ak-partili-unal-besinci-yargi-paketini-tbmm-baskanligina-sunduk-1050410336.html

AK Partili Ünal: 5. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk

AK Partili Ünal: 5. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 54 maddelik 5. Yargı Paketi'nin teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:53+0300

2021-11-02T15:53+0300

2021-11-02T16:30+0300

politika

tbmm

mahir ünal

5. yargı paketi

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Ünal, 8 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören ve 54 maddeden oluşan 5. Yargı Paketi isimli teklifi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.Ünal, "Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi.5. Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.

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tbmm, mahir ünal, 5. yargı paketi