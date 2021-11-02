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AK Partili Ünal: 5. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk
AK Partili Ünal: 5. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 54 maddelik 5. Yargı Paketi'nin teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T15:53+0300
2021-11-02T15:53+0300
2021-11-02T16:30+0300
politika
tbmm
mahir ünal
5. yargı paketi
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Ünal, 8 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören ve 54 maddeden oluşan 5. Yargı Paketi isimli teklifi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.Ünal, "Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi.5. Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.
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tbmm, mahir ünal, 5. yargı paketi
AK Partili Ünal: 5. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk 15:53 02.11.2021 (güncellendi: 16:30 02.11.2021)
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 54 maddelik 5. Yargı Paketi'nin teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.
Ünal, 8 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören ve 54 maddeden oluşan 5. Yargı Paketi isimli teklifi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.
Ünal, "Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi.
5. Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.