Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211102/aktor-ve-obamanin-danismani-kal-penn-escinsel-oldugunu-acikladi-1050398996.html
Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı
Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı
'Harold & Kumar' filmi ve 'House' dizisiyle ünlenen ve daha önce eski ABD Başkanı Obama'nın danışmanlığını da yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T11:28+0300
2021-11-02T11:32+0300
yaşam
abd
eşcinsel
aktör
kal penn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050398360_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_66b00a6bb369b57fcb29e6fff74d0310.jpg
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu ve nişanlandığını açıkladı.'Harold &amp; Kumar' film serisiyle üne kavuşan aktör, geçen hafta 'Ciddi Olamazsın' adlı kitabı hakkında konuşmadan önce cinsel tercihini kamuoyuna duyurdu.People dergisine röportaj veren Penn, 11 yıllık sevgilisi Josh ile nişanlandığını belirtti.Penn, ayrıca bu açıklamayı yapma konusunda yakınları tarafından çokça desteklendiğini ifade etti.'Kendimi çok şanslı hissediyorum'Penn, "Önce ailem ve yakın arkadaşlarımla bir şeyler paylaştım. Bunun şaka gibi geldiğini biliyorum, ama doğru: Hintli anne babanıza ve Güney Asya topluluğuna bir aktör olarak yaşamayı düşündüğünüzü halihazırda söylediyseniz, sonrasındaki herhangi bir muhabbet gerçekten çok kolay olur" dedi.Ailesinden onay aldığını kaydeden aktör, "Bu harika bir şey. Herkesin bu konuda farklı tecrübeleri olduğunu biliyorum ve bu sebeple kesinlikle kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.Penn, röportajında, ilişkisine dair detayları paylaşmak istese de nişanlısı ve ailesinin 'göz önünde olmak istemediğini ve ilgi odağı olmaktan çekindiğini' kaydetti.Penn, ayrıca cinselliğini nispeten geç bir yaşta keşfettiğini de sözlerine ekledi.'Büyük bir Hint düğünü istiyorum'Düğün planlarından söz eden Penn, büyük bir Hint düğünü istediğini ancak Josh'un 'aile arasında 20 dakika sürecek hızlı bir şeyler' istediğini dile getirdi.'Harold &amp; Kumar' serisinin yanı sıra Penn, 'House', 'Designated Survivor', 'How I Met Your Mother' ve 'The Big Bang Theory' gibi dizilerde rol almıştı.Penn, 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde Beyaz Saray Halk Katılımı Bürosu Genel Müdürü olarak atanmıştı.Obama'nın ikinci dönem seçilmesinin ardından Penn, Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ne alınmıştı.Penn, 2017'nin ağustos ayında diğer komite üyeleriyle birlikte görevinden istifa etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/ingiliz-sarkici-ed-sheeran-cocukken-escinsel-oldugumu-dusunuyordum-1050367865.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050398360_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_f6bee3c3fe8d9eb180cb2c6067ce174f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, eşcinsel, aktör, kal penn

Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı

11:28 02.11.2021 (güncellendi: 11:32 02.11.2021)
© AFP 2021 / Matt WinkelmeyerKal Penn
Kal Penn - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / Matt Winkelmeyer
Abone ol
'Harold & Kumar' filmi ve 'House' dizisiyle ünlenen ve daha önce eski ABD Başkanı Obama'nın danışmanlığını da yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu duyurdu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu ve nişanlandığını açıkladı.
'Harold & Kumar' film serisiyle üne kavuşan aktör, geçen hafta 'Ciddi Olamazsın' adlı kitabı hakkında konuşmadan önce cinsel tercihini kamuoyuna duyurdu.
People dergisine röportaj veren Penn, 11 yıllık sevgilisi Josh ile nişanlandığını belirtti.
Penn, ayrıca bu açıklamayı yapma konusunda yakınları tarafından çokça desteklendiğini ifade etti.

'Kendimi çok şanslı hissediyorum'

Penn, "Önce ailem ve yakın arkadaşlarımla bir şeyler paylaştım. Bunun şaka gibi geldiğini biliyorum, ama doğru: Hintli anne babanıza ve Güney Asya topluluğuna bir aktör olarak yaşamayı düşündüğünüzü halihazırda söylediyseniz, sonrasındaki herhangi bir muhabbet gerçekten çok kolay olur" dedi.
Ailesinden onay aldığını kaydeden aktör, "Bu harika bir şey. Herkesin bu konuda farklı tecrübeleri olduğunu biliyorum ve bu sebeple kesinlikle kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Penn, röportajında, ilişkisine dair detayları paylaşmak istese de nişanlısı ve ailesinin 'göz önünde olmak istemediğini ve ilgi odağı olmaktan çekindiğini' kaydetti.
Penn, ayrıca cinselliğini nispeten geç bir yaşta keşfettiğini de sözlerine ekledi.

'Büyük bir Hint düğünü istiyorum'

Düğün planlarından söz eden Penn, büyük bir Hint düğünü istediğini ancak Josh'un 'aile arasında 20 dakika sürecek hızlı bir şeyler' istediğini dile getirdi.
'Harold & Kumar' serisinin yanı sıra Penn, 'House', 'Designated Survivor', 'How I Met Your Mother' ve 'The Big Bang Theory' gibi dizilerde rol almıştı.
Penn, 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde Beyaz Saray Halk Katılımı Bürosu Genel Müdürü olarak atanmıştı.
Obama'nın ikinci dönem seçilmesinin ardından Penn, Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ne alınmıştı.
Penn, 2017'nin ağustos ayında diğer komite üyeleriyle birlikte görevinden istifa etmişti.
Ed Sheeran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
YAŞAM
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran: Çocukken eşcinsel olduğumu düşünüyordum
Dün, 13:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
12:17ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız
12:13Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi
12:13Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
12:12Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz
12:1013 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi
12:00Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
11:47Kabil'de askeri hastane önünde patlama
11:47Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz
11:43Eski Japon Prenses'in eşinin ismi New York barosu sınavını geçenler listesinde yer almadı
11:41İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı
11:28Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı
11:26Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz
11:05Ekimde en çok, mektup gönderim ücreti arttı
11:05Mısır'a 3200 yıl önce hükmeden 2. Ramses'in baş hazinedarının mezarı bulundu
11:04İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı
10:49Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız
10:42Bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Dr. Aaron Beck hayatını kaybetti
10:34Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı
10:34Müderrisoğlu: Ankara ile Washington arasında artık, 'Memnuniyet' değil, 'Mecburiyet' ilişkisi var