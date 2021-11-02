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Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmada: Geliri kendi adına kurulan vakfa bağışlanacak
13:42 02.11.2021 (güncellendi: 13:53 02.11.2021)
© AP Photo / Matt DunhamAmy Winehouse
© AP Photo / Matt Dunham
27 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmada satılacak. Müzayede öncesi sergilenen eşya koleksiyonu arasında Winehouse'un, ölümünden bir ay önce Belgrad'da verdiği ve yuhalandığı son konserindeki kıyafeti de yer alıyor.
Dünyanın en iyi kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen ve 27 yıllık hayatına sayısız başarı ekleyen Grammy ödüllü sanatçı Amy Winehouse’un kişisel eşyaları açık artırma öncesi sergide. 23 Temmuz 2011’de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarının eşyası, Los Angeles’taki Julian's müzayede evinde sergileniyor.
Geliri Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak
NTV’nin aktardığına göre, hem müzayede evinde hem de internet üzerinden yapılacak açık artırmadan 50 bin dolara yakın gelir elde edilmesi bekleniyor. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi sonrası yapılacak açık artırmanın geliri, Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.
© AFP 2021Hayatının son döneminde uyuşturucu çıkmazına girdiği bilinen ve alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Winehouse’un kıyafetleri, ayakkabıları, gözlükleri ve el yazısı notları sevenlerine satılmak üzere sergileniyor.
Hayatının son döneminde uyuşturucu çıkmazına girdiği bilinen ve alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Winehouse’un kıyafetleri, ayakkabıları, gözlükleri ve el yazısı notları sevenlerine satılmak üzere sergileniyor.
© AFP 2021
Sergide, sanatçının ölümünden bir ay önce Belgrad’da verdiği son konserinde giydiği kıyafet de yer alıyor.
O konserde alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu öğrenilen Winehouse, konseri tamamlayamamış, seyirciler tarafından yuhalanmıştı.
Winehouse’un kişisel eşyası için 6 ve 7 Kasım’da açık artırma yapılacak.
Winehouse'un 2007 yılı BRIT Ödülleri'nde yanında taşıdığı Moschino marka kalp çanta da açık artırmaya çıkarılacak. Çantanın 20 bin dolara satılması bekleniyor.
© AFP 2021Ünlü şarkıcının meşhur kalp şeklindeki gözlükleri için bin ile 2 bin dolar arasında değer biçildi.
Ünlü şarkıcının meşhur kalp şeklindeki gözlükleri için bin ile 2 bin dolar arasında değer biçildi.
© AFP 2021
Sanatçının kıyafetlerine 5 bin ila 7 bin dolar arasında fiyat biçildi.
2 Nisan, 06:36