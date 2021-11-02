https://tr.sputniknews.com/20211102/amy-winehouseun-kisisel-esyalari-acik-artirmada-geliri-kendi-adina-kurulan-vakfa-bagislanacak-1050404704.html

Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmada: Geliri kendi adına kurulan vakfa bağışlanacak

Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmada: Geliri kendi adına kurulan vakfa bağışlanacak

27 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmada satılacak. Müzayede öncesi sergilenen eşya koleksiyonu arasında... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:42+0300

2021-11-02T13:42+0300

2021-11-02T13:53+0300

amy winehouse

yaşam

los angeles

kıyafet

açık artırma

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Dünyanın en iyi kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen ve 27 yıllık hayatına sayısız başarı ekleyen Grammy ödüllü sanatçı Amy Winehouse’un kişisel eşyaları açık artırma öncesi sergide. 23 Temmuz 2011’de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarının eşyası, Los Angeles’taki Julian's müzayede evinde sergileniyor.Geliri Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacakNTV’nin aktardığına göre, hem müzayede evinde hem de internet üzerinden yapılacak açık artırmadan 50 bin dolara yakın gelir elde edilmesi bekleniyor. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi sonrası yapılacak açık artırmanın geliri, Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.Sergide, sanatçının ölümünden bir ay önce Belgrad’da verdiği son konserinde giydiği kıyafet de yer alıyor.O konserde alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu öğrenilen Winehouse, konseri tamamlayamamış, seyirciler tarafından yuhalanmıştı.Winehouse’un kişisel eşyası için 6 ve 7 Kasım’da açık artırma yapılacak.Winehouse'un 2007 yılı BRIT Ödülleri'nde yanında taşıdığı Moschino marka kalp çanta da açık artırmaya çıkarılacak. Çantanın 20 bin dolara satılması bekleniyor.Sanatçının kıyafetlerine 5 bin ila 7 bin dolar arasında fiyat biçildi.

https://tr.sputniknews.com/20210402/yeni-bir-amy-Winehouse-belgeseli-cekiliyor-1044175347.html

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amy winehouse, los angeles, kıyafet, açık artırma