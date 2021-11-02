Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 100 'mahrem imam' tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yaptı.Çalışmalar neticesinde Jandarma Genel Komutanlığı’nı içerisinde yuvalandıkları belirlenen ve ‘mahrem imam' oldukları tespit edilen; 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 40 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalar neticesinde Jandarma Genel Komutanlığı’nı içerisinde yuvalandıkları belirlenen ve ‘mahrem imam' oldukları tespit edilen; 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 40 ilde operasyon başlatıldı.