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https://tr.sputniknews.com/20211102/anket-secmenin-yuzde-72si-hayat-pahaliligi-nedeniyle-cok-zorlaniyor-1050422257.html
Anket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor
Anket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor
MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, şirketin yaptığı son anketten çıkan bir sonucu paylaştı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T22:22+0300
2021-11-02T22:22+0300
ekonomi
türkiye
anket
metropoll araştırma şirketi
hayat pahalılığı
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Sencar'ın Twitter'da "Seçmenlerin %72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor" notlu paylaşımına göre, katılımcılara "Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 37'si ülkedeki hayat pahalılığını dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken; yüzde 35'lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti.Yüzde 22'lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde iken, buna karşılık yüzde 5'lik bir azınlık, ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı.Ekonomist Uğur Gürses, anket sonucunu paylaşarak, parti dağılımlarına dikkat çekti. Gürses, "Hayat pahalılığı yok" diyenlerin parti kırılımı ilginç değil mi?" değerlendirmesini yaptı.
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türkiye, anket, metropoll araştırma şirketi, hayat pahalılığı

Anket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor

22:22 02.11.2021
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA
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MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, şirketin yaptığı son anketten çıkan bir sonucu paylaştı.
Sencar'ın Twitter'da "Seçmenlerin %72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor" notlu paylaşımına göre, katılımcılara "Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?" sorusu yöneltildi.
Seçmenin yüzde 37'si ülkedeki hayat pahalılığını dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken; yüzde 35'lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti.
Yüzde 22'lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde iken, buna karşılık yüzde 5'lik bir azınlık, ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı.
Ekonomist Uğur Gürses, anket sonucunu paylaşarak, parti dağılımlarına dikkat çekti. Gürses, "Hayat pahalılığı yok" diyenlerin parti kırılımı ilginç değil mi?" değerlendirmesini yaptı.
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