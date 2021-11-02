https://tr.sputniknews.com/20211102/anket-secmenin-yuzde-72si-hayat-pahaliligi-nedeniyle-cok-zorlaniyor-1050422257.html

Anket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor

Anket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor

MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, şirketin yaptığı son anketten çıkan bir sonucu paylaştı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T22:22+0300

2021-11-02T22:22+0300

2021-11-02T22:22+0300

ekonomi

türkiye

anket

metropoll araştırma şirketi

hayat pahalılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725179_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_9b93eabecd825d95268b68297cc1c811.jpg

Sencar'ın Twitter'da "Seçmenlerin %72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor" notlu paylaşımına göre, katılımcılara "Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 37'si ülkedeki hayat pahalılığını dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken; yüzde 35'lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti.Yüzde 22'lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde iken, buna karşılık yüzde 5'lik bir azınlık, ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı.Ekonomist Uğur Gürses, anket sonucunu paylaşarak, parti dağılımlarına dikkat çekti. Gürses, "Hayat pahalılığı yok" diyenlerin parti kırılımı ilginç değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, anket, metropoll araştırma şirketi, hayat pahalılığı