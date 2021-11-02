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Ataşehir'de 300 kişilik öğrenci yurdunda yangın
Ataşehir'de 300 kişilik öğrenci yurdunda yangın
Ataşehir’de 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T05:22+0300
2021-11-02T05:22+0300
2021-11-02T05:25+0300
türkiye
yangın
ataşehir
öğrenci yurdu
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İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokak'taki yurtta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Panikleyerek kendilerini sokağa atan öğrenciler, yangının söndürülmesinin ardından binaya döndü.
https://tr.sputniknews.com/20211102/zeytinburnunda-bir-evde-cikan-yanginda-3-kisi-cati-katindan-atladi-1050393706.html
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yangın, ataşehir, öğrenci yurdu
Ataşehir'de 300 kişilik öğrenci yurdunda yangın 05:22 02.11.2021 (güncellendi: 05:25 02.11.2021)
Ataşehir’de 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.
İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokak'taki
yurtta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Panikleyerek kendilerini sokağa atan öğrenciler,
yangının söndürülmesinin ardından binaya döndü.