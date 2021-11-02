https://tr.sputniknews.com/20211102/babanin-cinsel-istismarini-ogretmen-ortaya-cikardi-1050411856.html

Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Tekirdağ'da bir rehberlik öğretmeni, davranışlarından şüphelendiği 16 yaşındaki kız öğrencisinin öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ortaya... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T16:26+0300

2021-11-02T16:26+0300

2021-11-02T16:26+0300

türkiye

tekirdağ

cinsel taciz

öğretmen

taciz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050411596_0:0:690:389_1920x0_80_0_0_eed25759b2bc1562ed37536049a48572.jpg

Çerkezköy'de rehberlik öğretmeni, son dönemlerde davranışlarından şüphelendiği lise öğrencisi D.T. ile konuştu.Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Raporda D.T'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Bunun üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı.Suçlamaları reddettiİfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.'Yaparım, benim kızım değil mi'Annesi de ifadesinde kızını doğruladı. Eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu söyleyen anne, "'Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20190328/izmir-cinsel-istismar-baba-tutuklama-1038466846.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tekirdağ, cinsel taciz, öğretmen, taciz