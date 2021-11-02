Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Çerkezköy'de rehberlik öğretmeni, son dönemlerde davranışlarından şüphelendiği lise öğrencisi D.T. ile konuştu.Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Raporda D.T'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Bunun üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı.Suçlamaları reddettiİfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.'Yaparım, benim kızım değil mi'Annesi de ifadesinde kızını doğruladı. Eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu söyleyen anne, "'Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.
Tekirdağ'da bir rehberlik öğretmeni, davranışlarından şüphelendiği 16 yaşındaki kız öğrencisinin öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ortaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstismarla suçlanan baba tutuklandı. Anne ise uyardığı eşinin kendisine "Yaparım benim kızım değil mi?" şeklinde karşılık verdiğini söyledi.
Çerkezköy'de rehberlik öğretmeni, son dönemlerde davranışlarından şüphelendiği lise öğrencisi D.T. ile konuştu.
Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Raporda D.T'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Bunun üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı.
Suçlamaları reddetti
İfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
'Yaparım, benim kızım değil mi'
Annesi de ifadesinde kızını doğruladı. Eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu söyleyen anne, "'Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.
Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.