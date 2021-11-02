https://tr.sputniknews.com/20211102/bahceli-mhp-nerede-diye-soranlara-diyorum-ki-gormesini-bilenler-icin-her-taraftayiz-1050398099.html

Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız

Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T10:49+0300

2021-11-02T10:49+0300

2021-11-02T10:56+0300

politika

devlet bahçeli

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli