Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Halkımızla özlem gideriyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz. Kafalarda biriken soru işaretlerine yanıt vermeye çalışıyoruz. Adım adım 2023'e hazırlanıyoruz. Oyalanacak vakit yok, bizi durdurmaya güçleri yetmeyecek.
2023 yılı Haziran ayında yapılacak seçimlerin öncesinde el birliği, inanç birliği yapacağız. Cumhur İttifakı heyecanla mücadelesine devam ediyor. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz. Müstevlilerle kol kola girip karşımıza çıksalar da işimize bakacağız.
MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız.
CHP'nin kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız. CHP'nin ağır kusurlu siyasetini anlatmak için arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum.,
Bizim milliyetçiliğimiz, çevre duyarlılığıyla eş anlamlıdır.