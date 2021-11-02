https://tr.sputniknews.com/20211102/bilissel-davranisci-terapinin-oncusu-dr-aaron-beck-hayatini-kaybetti-1050397930.html

Bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Dr. Aaron Beck hayatını kaybetti

Bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Dr. Aaron Beck hayatını kaybetti

Bilişsel davranışçı terapinin babası olarak kabul edilen Amerikalı psikiyatrist Dr. Aaron Beck, 100 yaşında hayatını kaybetti. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T10:42+0300

2021-11-02T10:42+0300

2021-11-02T10:42+0300

yaşam

ölüm

terapi

psikiyatri

aaron beck

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Bilişsel davranışçı terapinin (BDT) öncüsü olan ABD'li psikiyatrist Dr. Aaron Beck, dün yaşamını bitirdi.Beck Bilişsel Davranışçı Terapi Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre bilim insanı, pazartesi sabahı evinde öldü.İlk olarak depresyon tedavisinde başvurulan BDT, insanların hislerini ve davranış değişikliklerini iyileştirmek üzere düşünme biçimini değiştirmeyi amaçlayan bir yöntem olarak öne çıkıyor.Sözgelimi metot, son derece etkili kabul ediliyor. Dr. Beck, kariyeri boyunca yüzlerce makale ve 25 kitap yayınlamıştı.Kızı, yaptığı açıklamada Dr. Beck'in yaşamını 'ruh sağlığı alanını çalışmaya' adadığını belirtti.Aaaron Beck, 1921'in temmuz ayında ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence'ta Rusya göçmeni Yahudi bir ailede dünyaya geldi.Brown Üniversitesi'nde eğitim alan Beck, daha sonra Yale Üniversitesi'nde tıp fakültesi bitirdi.Eğitiminin ardından Dr. Beck, insanların bilinçaltlarındaki çatışmaları ortaya çıkarmaya odaklanan Freudyen psikanalizi sorgulamaya başladı.Dr. Beck, bir kişinin bilinçaltına odaklanmak yerine, hastalarındaki olumsuz düşüncelere karşı koyma yöntemini denedi.BDT uygulanan insanlar, kendilerine ve dış dünyaya bakışlarını değiştirmek için suçlayıcı varsayımları sorgulamaya teşvik ediliyor.Diğer terapilerden farklı olarak, hastanın durumunu iyileştirmek üzere mevcut sorunlara odaklanıyor.

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ölüm, terapi, psikiyatri, aaron beck