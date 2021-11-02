Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211102/bill-gates-ve-jeff-bezosun-mega-yatlari-bodrum-koylarina-demirledi-1050408787.html
Bill Gates ve Jeff Bezos'un mega yatları, Bodrum koylarına demirledi
Bill Gates ve Jeff Bezos'un mega yatları, Bodrum koylarına demirledi
Milyarderler Jeff Bezos ve Bill Gates'in süper yatları, Bodrum koylarına demirledi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T15:13+0300
2021-11-02T15:13+0300
yaşam
microsoft
bill gates
bodrum
jeff bezos
yat
lüks
amazon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050408703_89:0:1111:575_1920x0_80_0_0_ddb8fd26602dea250c1d811de9c961f3.jpg
Ünlü teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' ve ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 'Flying Fox' adlı mega yatları, Bodrum ilçesi koylarına demir attı.Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Lana isimli yatı, Türkbükü Mahallesi açıklarına yanaştı.Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yattan zaman zaman personelin botla kıyıya seyir yaptığı gözlendi.Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. Flying Fox yeniden Bodrum'daJeff Bezos'un Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' adlı yatı da yeniden Yalı Mahallesi açıklarındaki koya demirledi.Koyun farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğüyle dikkati çekiyor.Üzerinde iki helikopter pisti ile bir helikopter bulunan yattan çıkan lüks bir sürat botu, Bodrum açıklarına hareket etti. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.Yat önceki günlerde Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu başta olmak üzere farklı koylara demirlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/gates-ve-bezosun-super-yatlarla-yaptigi-turkiye-tatili-iklim-aktivistlerinin-tepkisini-cekti-1050377993.html
https://tr.sputniknews.com/20211019/bill-gates-sirket-calisanina-uygunsuz-e-postalar--gondermekle-suclandi-1049958672.html
https://tr.sputniknews.com/20210616/uzaya-gidecegini-aciklayan-jeff-bezos-icin-kampanya-baslatildi-1044743422.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050408703_216:0:983:575_1920x0_80_0_0_7910a0da6347d129c93920a73212982c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
microsoft, bill gates, bodrum, jeff bezos, yat, lüks, amazon

Bill Gates ve Jeff Bezos'un mega yatları, Bodrum koylarına demirledi

15:13 02.11.2021
© AAill Gates ve Jeff Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi
ill Gates ve Jeff Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
Abone ol
Milyarderler Jeff Bezos ve Bill Gates'in süper yatları, Bodrum koylarına demirledi.
Ünlü teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' ve ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 'Flying Fox' adlı mega yatları, Bodrum ilçesi koylarına demir attı.
Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Lana isimli yatı, Türkbükü Mahallesi açıklarına yanaştı.
bill gates yatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
YAŞAM
Gates ve Bezos'un süper yatlarla yaptığı Türkiye tatili iklim aktivistlerinin tepkisini çekti
Dün, 16:39
Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yattan zaman zaman personelin botla kıyıya seyir yaptığı gözlendi.
Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
YAŞAM
Bill Gates, şirket çalışanına 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı
19 Ekim, 10:30


Flying Fox yeniden Bodrum'da

Jeff Bezos'un Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' adlı yatı da yeniden Yalı Mahallesi açıklarındaki koya demirledi.
Koyun farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğüyle dikkati çekiyor.
Üzerinde iki helikopter pisti ile bir helikopter bulunan yattan çıkan lüks bir sürat botu, Bodrum açıklarına hareket etti. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.
Yat önceki günlerde Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu başta olmak üzere farklı koylara demirlemişti.
Forbes'in Dünyanın En Zenginleri listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2021
DÜNYA
Uzaya gideceğini açıklayan Jeff Bezos için kampanya başlatıldı: 'Dünyaya dönmesin'
16 Haziran , 07:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:26İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby'den Squid Game uyarlaması: Kuralları Zlatan belirliyor
15:23İnsanların her gün kullandığı kimyasallara maruz bırakılan erkek fareler dişi özellikleri geliştirdi
15:19Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
15:15Adana'da polisin durdurduğu TIR'dan kaçan Afganlar, havalimanına iniş yapan uçağın önüne çıktı
15:13Bill Gates ve Jeff Bezos'un mega yatları, Bodrum koylarına demirledi
15:02Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
15:02İstanbul'da kiralar 1 yılda yüzde 80 arttı
14:59Doğu Akdeniz, Türkiye’nin ‘gündeminden’ çıktı mı?
14:58Evinin mutfağında sipariş ettiği kızarmış tavukları yiyen bir ayıyla karşılaştı
14:53Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı
14:50Varşova, yaptırımlar nedeniyle faydalanamadığı AB fonlarının, iklim krizi için önemine işaret etti
14:42Araştırma: İnternette tanışan çiftlerin boşanma oranı 6 kat fazla
14:35Kripto para piyasasında Squid Game vurgunu: Yatırılan milyonlarca dolar 5 dakika içinde buhar oldu
14:33Yahoo'dan Çin'den çekilme kararı
14:32Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan senato önerisi
14:26Tokyo'daki tren saldırısının failinin son ifadesi ortaya çıktı
14:23Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü
14:14Yemeksepeti İşçi Komitesi: Şirket politikasının değişeceği yönünde bir beklentimiz yok
14:06Kremlin, ‘Rusya’nın askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığını’ yazan Politico dergisini yalanladı
13:56Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde