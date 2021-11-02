https://tr.sputniknews.com/20211102/biontechin-kuruculari-tureci-ve-sahin-kovid-19-grip-statusune-gececek-1050390943.html

BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: Kovid-19 grip statüsüne geçecek

BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: Kovid-19 grip statüsüne geçecek

Onaylanan ilk Koronavirüs aşısını geliştiren Alman şirketi BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 salgının ne zaman... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T00:56+0300

2021-11-02T00:56+0300

2021-11-02T00:56+0300

koronavirüs

uğur şahin

özlem türeci

pandemi

koronavirüs

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Koronavirüs varyantlarına değinen Şahin, "Şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var" ifadelerini kullandı.Özlem Türeci ve Uğur Şahin Koronavirüs pandemisinin geleceğiyle ilgili öngörülerini paylaştı."Kovid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna Özlem Türeci, "Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var" dedi."Şimdiden kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, yavaş yavaş yeni bir normalliğin yerleştiğidir. Bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Virüsle nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz" diyen Türeci, şöyle devam etti:"Nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak. Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız.Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır. Koronavirüs daha yönetilebilir bir virüs olacak."'Şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok'Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?" sorusuna ise Uğur Şahin, "Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var" yanıtını verdi.Prof. Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok. Ancak yeni varyant aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir varyant ortaya çıkarsa ve aşının uyarlanması gerekiyorsa, bunu çok hızlı bir şekilde yapabileceğiz çünkü gerekli prosedürü zaten oluşturmuş olacağız. Bu sayede, çok sakin bir şekilde, aşının her iki yılda bir yeni virüs mutasyonlarına adapte edilmesi gerekebileceği gerçeğine hazırlanabileceğiz."

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uğur şahin, özlem türeci, pandemi, koronavirüs