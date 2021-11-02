https://tr.sputniknews.com/20211102/biontechte-3-doz-karari-yarin-1050413413.html

BioNTech'te 3. doz kararı yarın

BioNTech'te 3. doz kararı yarın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı olanlara ne zaman üçüncü doz yapılacağının yarın belli olacağını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T17:03+0300

2021-11-02T17:03+0300

2021-11-02T17:09+0300

biontech

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Bakan Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.Koca, “Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak” dedi. Koca, gündemlerinde 12 yaş altına corona virüs aşısı yapılmasının ise olmadığını söyledi.

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biontech