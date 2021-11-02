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https://tr.sputniknews.com/20211102/biontechte-3-doz-karari-yarin-1050413413.html
BioNTech'te 3. doz kararı yarın
BioNTech'te 3. doz kararı yarın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı olanlara ne zaman üçüncü doz yapılacağının yarın belli olacağını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:03+0300
2021-11-02T17:03+0300
2021-11-02T17:09+0300
biontech
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Bakan Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.Koca, “Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak” dedi. Koca, gündemlerinde 12 yaş altına corona virüs aşısı yapılmasının ise olmadığını söyledi.
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biontech
BioNTech'te 3. doz kararı yarın 17:03 02.11.2021 (güncellendi: 17:09 02.11.2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı olanlara ne zaman üçüncü doz yapılacağının yarın belli olacağını açıkladı.
Bakan Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Koca, “Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak” dedi.
Koca, gündemlerinde 12 yaş altına corona virüs aşısı yapılmasının ise olmadığını söyledi.