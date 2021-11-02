https://tr.sputniknews.com/20211102/bm-gecen-yil-62-gazeteci-gorevi-basinda-olduruldu-1050419090.html

BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü

BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T20:19+0300

2021-11-02T20:19+0300

2021-11-02T20:19+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

açıklama

cinayet

gazeteci

rapor

suç

guterres

basın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419065_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_75b5a12cd61bfe8fb8c4be3c969e1ffd.jpg

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, '2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü'nde yayımladığı video mesajında, "Yanlışları araştıran ve doğruları söyleyen gazeteciler olmadan hiçbir toplum özgür olamaz" dedi.Geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü söyleyen Guterres, son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti.Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan 9'unun cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence gibi tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama çağrısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211027/gazeteci-deniz-yucel-penin-almanya-baskanligina-secildi-1050235943.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

birleşmiş milletler (bm), açıklama, cinayet, gazeteci, rapor, suç, guterres, basın