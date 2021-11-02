https://tr.sputniknews.com/20211102/bm-gecen-yil-62-gazeteci-gorevi-basinda-olduruldu-1050419090.html
BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü
BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü
Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T20:19+0300
2021-11-02T20:19+0300
2021-11-02T20:19+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
açıklama
cinayet
gazeteci
rapor
suç
guterres
basın
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, '2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü'nde yayımladığı video mesajında, "Yanlışları araştıran ve doğruları söyleyen gazeteciler olmadan hiçbir toplum özgür olamaz" dedi.Geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü söyleyen Guterres, son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti.Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan 9'unun cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence gibi tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211027/gazeteci-deniz-yucel-penin-almanya-baskanligina-secildi-1050235943.html
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birleşmiş milletler (bm), açıklama, cinayet, gazeteci, rapor, suç, guterres, basın
BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü
Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü açıkladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, '2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü'nde yayımladığı video mesajında, "Yanlışları araştıran ve doğruları söyleyen gazeteciler olmadan hiçbir toplum özgür olamaz" dedi.
Geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü söyleyen Guterres, son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti.
Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan 9'unun cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence gibi tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama çağrısında bulundu.