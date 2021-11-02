https://tr.sputniknews.com/20211102/bogazlar-onemli-memeli-alani-oldu-1050395517.html

Boğazlar ‘önemli memeli alanı’ oldu

Boğazlar ‘önemli memeli alanı’ oldu

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Deniz Memelileri Koruma Alanları Görev Gücü (IUCN SSC-WCPA), bulunduğumuz bölgenin ekosistemi için 14 yeni ‘Önemli Deniz... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T08:34+0300

2021-11-02T08:34+0300

2021-11-02T08:33+0300

yaşam

istanbul boğazı

araştırma

memeli canlılar

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160 ülkeden yaklaşık bin 500 devlet ve sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında toplayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne bağlı Deniz Memelileri Koruma Alanları Görev Gücü (IUCN SSC-WCPA); deniz memelilerinin habitatı için önem taşıyan ve koruma alanı olarak seçilmesini sağlayan IMMA (Important Marine Mammal Areas) sayısını arttırdı. Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Şubat ayında yapılan çalıştaya katılan 43 uzman ve kuruluşun belirlediği 23 alandan 14’ü IMMA (Important Marine Mammal Areas) seçildi. 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü’nde açıklama yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, aralarında Türkiye sınırlarındaki 3 alanında bulunduğu sahaların ilan edilmesinin doğa korumacılığı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, “Bölgedeki deniz bilimciler ve koruma örgütleri, Karadeniz’deki bu 11 IMMA’ya daha çok dikkat çekilmesini umuyor. IMMA’lar koruma alanı sayılmasalar da ulusal ve küresel programlara destek sağlıyor. IMMA’lar ülkelerin yüksek biyoçeşitlilik alanı seçimlerine ve çok sayıda uluslararası kuruluşun ve 100’den fazla ülkenin desteklediği 2030’a kadar yüzde 30 oranında koruma alanı oluşturulması hedefine yardımcı olacaktır” açıklamasında bulundu.Batı Karadeniz ve SinopTürkiye sularında 3 İMMA alanının belirlendiğinin altını çizen Doç. Dr. Arda Tonay, “Türk Boğazlar Sistemi (TBS) yani Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının tamamı, Batı Karadeniz kıyılarımız ile Sinop listede. Hamsi kışlama alanı Türkiye’nin doğu kıyıları ise halen aday. Ayrıca Sakarya Kanyonu da ilgi duyulan alanlardan. TBS ve Karadeniz’deki 11 alanda yaşayan üç yunus alttürü de IUCN kırmızı listede yer alıyor. Afalina ve mutur nesli tehlike altında, tırtak ise hassas tür olarak değerlendiriliyor. Karadeniz yunuslarının nesillerini tehdit eden en büyük sorun tesadüfi ağa yakalanma. Tüm Karadeniz’de yılda 11 bin ile 20 bin muturun özellikle dip uzatma ağları ile yapılan avcılıklarda öldüğü tahmin ediliyor. Aşırı balıkçılık sonucu balık stoklarındaki azalma, kirlilik ve hastalık diğer tehditler. Küresel anlamda çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. TBS, Karadeniz ve Hazar Denizi dünya okyanus ve denizlerinde önemli deniz memelileri alanları çalışılan 7. bölgeydi, yavaş yavaş puzzle tamamlanıyor. Bölgesel anlamda ise yapılan deniz memelileri çalışmalarının sonuç verdiğini görüyoruz. Denizlerin daha fazla koruma alanına ihtiyacı var. Türk Boğazlar Sistemi, yani Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı bizim iç denizimiz, birçok tür için çok önemli bir göç yolu ve beslenme alanı, mutlaka daha iyi korumamız lazım” dedi.

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istanbul boğazı, araştırma, memeli canlılar