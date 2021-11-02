Bulgar medyası: Bulgaristan’da bir Türk diplomat trafik kazasında yaralandı

Ulusal radyonun aktardığı üzere, Bulgaristan’da bulunan bir Türkiye vatandaşı, ‘Trakiya’ otoyolunda seyir halindeyken kaza geçirdi, diplomat, kalça kemiğinde ciddi yaralanma ve birkaç kaburga kırığı ile St. Anna Hastanesi’ne kaldırıldı.Ön bilgilere göre diplomatın kullandığı otomobil başkent Sofya’ya doğru ilerlerken yol korkuluğuna dokundu ve aracı kontrol etmek için yol kenarında durdu. Bu arada yanından geçen araç sürücüsü, kendisine yardım etmek istedi ve olay yerinde durdu. O anda duran araca üçüncü bir otomobil çarptı.St. Anna Hastanesi personelinin verdiği bilgiye göre sağlık kurumuna getirilen yaralı 42 yaşında. Kaza öncesinde yol korkuluğuna dokundu, ardından aracındaki hasarı kontrol etmek için yol kenarında durdu. Yanından geçen başka bir araç sürücüsü diplomata yardım etmeye karar verdi ve yakınında durdu, o anda ardından üçüncü bir otomobil de ona çarptı. Olay sonucu ikinci otomobilde bulunan bir çocuk da hafif şekilde yaralandı.Hastane personeli, durumunu stabil olarak değerlendirilen diplomatın Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde tedavi altına alınacağını ifade etti.
Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), ülkede bulunan bir Türk diplomatın ‘Trakiya’ otoyolunda meydana gelen trafik kazası sonucu yaralandığını duyurdu.
Ulusal radyonun aktardığı üzere, Bulgaristan’da bulunan bir Türkiye vatandaşı, ‘Trakiya’ otoyolunda seyir halindeyken kaza geçirdi, diplomat, kalça kemiğinde ciddi yaralanma ve birkaç kaburga kırığı ile St. Anna Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ön bilgilere göre diplomatın kullandığı otomobil başkent Sofya’ya doğru ilerlerken yol korkuluğuna dokundu ve aracı kontrol etmek için yol kenarında durdu. Bu arada yanından geçen araç sürücüsü, kendisine yardım etmek istedi ve olay yerinde durdu. O anda duran araca üçüncü bir otomobil çarptı.
St. Anna Hastanesi personelinin verdiği bilgiye göre sağlık kurumuna getirilen yaralı 42 yaşında. Kaza öncesinde yol korkuluğuna dokundu, ardından aracındaki hasarı kontrol etmek için yol kenarında durdu. Yanından geçen başka bir araç sürücüsü diplomata yardım etmeye karar verdi ve yakınında durdu, o anda ardından üçüncü bir otomobil de ona çarptı. Olay sonucu ikinci otomobilde bulunan bir çocuk da hafif şekilde yaralandı.
Hastane personeli, durumunu stabil olarak değerlendirilen diplomatın Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde tedavi altına alınacağını ifade etti.