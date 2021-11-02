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'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
Ankara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum" diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T21:55+0300
2021-11-02T21:55+0300
türkiye
felsefe
öğretmen
öğrenci
bıçak
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Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1.5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı. Öğretmenin öğrencisi ile tartıştığı anlara ilişkin başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.Videoda öğretmen Y.T.'nin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun" dediği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu duyuldu.Görüntü sosyal medyada yayılırken, öğrenciler A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y. öğretmen hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' iddiasıyla şikayette bulundu. Karakola giderek ifade veren öğrenciler, öğretmenin ders sırasında sürekli kendilerine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, cebinde de bıçak taşıdığını iddia etti. Şikayetçi öğrenciler, karakoldaki ifadelerinin ardından ekip aracıyla tekrar okula bırakıldı.Öğrencilerden Ö.T.A. "Ders esnasında olur olmaz küfürler ediyor. Ders anlatırken çok fazla şiddet gösteriyor. O gün de şiddetli küfür eşliğinde sınıfa girdi. 'İyi kopya çekmişsiniz' dedi. Öğrenciler de üstüne yürüdü, sinirlenmeye başladı. 'Cebimde bıçak var, çekerim' dedi" diye konuştu.Okuldan çıkarken öğrencilerin alkışlarla tepki gösterdiği öğretmen Y.T. ise gazetecilere, "Ben suçsuzum. Müdürüm basına konuşmamamı söyledi" diye konuştu. Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.
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felsefe, öğretmen, öğrenci, bıçak

'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti

21:55 02.11.2021
© DHAAnkara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum" diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© DHA
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Ankara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum" diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1.5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı.
Öğretmenin öğrencisi ile tartıştığı anlara ilişkin başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.
Videoda öğretmen Y.T.'nin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun" dediği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu duyuldu.
Görüntü sosyal medyada yayılırken, öğrenciler A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y. öğretmen hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' iddiasıyla şikayette bulundu. Karakola giderek ifade veren öğrenciler, öğretmenin ders sırasında sürekli kendilerine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, cebinde de bıçak taşıdığını iddia etti. Şikayetçi öğrenciler, karakoldaki ifadelerinin ardından ekip aracıyla tekrar okula bırakıldı.
Öğrencilerden Ö.T.A. "Ders esnasında olur olmaz küfürler ediyor. Ders anlatırken çok fazla şiddet gösteriyor. O gün de şiddetli küfür eşliğinde sınıfa girdi. 'İyi kopya çekmişsiniz' dedi. Öğrenciler de üstüne yürüdü, sinirlenmeye başladı. 'Cebimde bıçak var, çekerim' dedi" diye konuştu.
Okuldan çıkarken öğrencilerin alkışlarla tepki gösterdiği öğretmen Y.T. ise gazetecilere, "Ben suçsuzum. Müdürüm basına konuşmamamı söyledi" diye konuştu. Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.
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