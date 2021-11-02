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Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı
Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı
Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollarla ülkeye sokarak getirerek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik İçişleri Bakanlığı Emiyet... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:34+0300
2021-11-02T10:38+0300
türkiye
operasyon
cep telefonu
içişleri bakanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
kaçakçılık
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) tespitleri doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.76 ilde sabah saatlerinde 341 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde eden şahıs ve suç grupları ile, kaçak cep telefonlarını piyasaya süren iş yerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak 'sinyal' kod isimli operasyon gerçekleştirildi.Söz konusu şahısların “zula” diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkeye soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları belirlendi.Kaçak cep telefonları, Türkiye'de kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini klonlayarak kullanıma hazır hale getirildi.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu kapsamda kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.88 gözaltı kararıKaçak cep telefonlarını piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/sahte-engelli-raporu-recete-ve-pcr-testi-duzenleyen-235-kisiye-yonelik-cekirge-operasyonu-1049733628.html
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operasyon, cep telefonu, içişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), kaçakçılık

Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı

10:34 02.11.2021 (güncellendi: 10:38 02.11.2021)
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı'Sinyal' operasyonu
'Sinyal' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
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Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollarla ülkeye sokarak getirerek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik İçişleri Bakanlığı Emiyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde "sinyal operasyonu” gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) tespitleri doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
76 ilde sabah saatlerinde 341 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde eden şahıs ve suç grupları ile, kaçak cep telefonlarını piyasaya süren iş yerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak 'sinyal' kod isimli operasyon gerçekleştirildi.
Söz konusu şahısların “zula” diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkeye soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları belirlendi.
Kaçak cep telefonları, Türkiye'de kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini klonlayarak kullanıma hazır hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu kapsamda kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.

88 gözaltı kararı

Kaçak cep telefonlarını piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu'
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