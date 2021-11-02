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Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı
Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı
Diyarbakır'da kurak geçen yaz aylarının ardından, kesime gönderilen kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarındaki artış ile beraber, kuzu ciğerinin fiyatı... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T14:53+0300
2021-11-02T14:53+0300
ekonomi
enflasyon
gıda fiyatları
hayvan
kebap
ciğer
et
yem
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Diyarbakır'da özellikle kurak geçen yaz mevsiminin ardından kuzu ciğeri bulmak zorlaştı. Son bir ayda kuzu ciğerine üç kez zam yapıldı. Artan yem fiyatlarına kuraklık da eklenince Diyarbakır'da kuzular erken kesime gönderildi. Kesime giden kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarının artışı kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı. Diyarbakır'da ciğerin kilosu 120 liraya kadar yükseldi.Tüketim 5 tondan 3 tona düştüKentte son zamlardan önce günlük 5 ton kuzu ciğerinin tüketildiği belirtilirken, şu an bu tüketimin 3 tona düştüğü ifade edildi. Diyarbakırlı kebapçılar ise, yetkililerden bu konu ile ilgili çözüm istiyor. Bir ciğer kebap salonu işletmecisi, ciğer fiyatlarının artmasını ve kuraklığı fırsat bilen stokçukların çoğaldığını söyledi. Esnaf, “Stokçular ve bu işi tekelinde tutanlar var piyasada, piyasanın bu kadar ani oynamasında etkili oluyorlar. Bu fırsatçılar fiyatları gün geçtikçe borsa gibi oynatmaya devam ediyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.'Ciğer artık lüks tüketim oldu'Ciğerin artık lüks tüketim ürünü haline geldiğini belirten Diyarbakırlı ciğer kebap salonu işletmecisi Cemil Çelikten, yemek sektörünün de olumsuz etkilendiği görüşünü savundu:
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enflasyon, gıda fiyatları, hayvan, kebap, ciğer, et, yem

Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı

14:53 02.11.2021
© DHACiğer kebabına bir ayda üç zam
Ciğer kebabına bir ayda üç zam - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© DHA
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Diyarbakır'da kurak geçen yaz aylarının ardından, kesime gönderilen kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarındaki artış ile beraber, kuzu ciğerinin fiyatı ikiye katlandı. Esnaf, kentte kuzu ciğerinin lüks tüketim haline geldiğini söyledi.
Diyarbakır'da özellikle kurak geçen yaz mevsiminin ardından kuzu ciğeri bulmak zorlaştı. Son bir ayda kuzu ciğerine üç kez zam yapıldı. Artan yem fiyatlarına kuraklık da eklenince Diyarbakır'da kuzular erken kesime gönderildi. Kesime giden kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarının artışı kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı. Diyarbakır'da ciğerin kilosu 120 liraya kadar yükseldi.

Tüketim 5 tondan 3 tona düştü

Kentte son zamlardan önce günlük 5 ton kuzu ciğerinin tüketildiği belirtilirken, şu an bu tüketimin 3 tona düştüğü ifade edildi. Diyarbakırlı kebapçılar ise, yetkililerden bu konu ile ilgili çözüm istiyor. Bir ciğer kebap salonu işletmecisi, ciğer fiyatlarının artmasını ve kuraklığı fırsat bilen stokçukların çoğaldığını söyledi. Esnaf, “Stokçular ve bu işi tekelinde tutanlar var piyasada, piyasanın bu kadar ani oynamasında etkili oluyorlar. Bu fırsatçılar fiyatları gün geçtikçe borsa gibi oynatmaya devam ediyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Ciğer artık lüks tüketim oldu'

Ciğerin artık lüks tüketim ürünü haline geldiğini belirten Diyarbakırlı ciğer kebap salonu işletmecisi Cemil Çelikten, yemek sektörünün de olumsuz etkilendiği görüşünü savundu:
“Eskiden ciğer fakir yemeği iken şimdi lüks tüketim ürünü haline geldi. Son aylarda kuraklık nedeniyle ciğer fiyatlarında hem bizi hem tüketiciyi kötü etkileyen artışlar meydana geldi. Kuraklıkla beraber zincirleme bir artış meydana geldi ve bu yemek sektörünü kötü etkiledi. Hayvanlar düzgün beslenemedi, yapay yem devreye girdi onda da büyük artış oldu yem almada zorluk çekti insanlar bu da ister istemez bize yansıdı“ dedi.
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