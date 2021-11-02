https://tr.sputniknews.com/20211102/ciger-kebabina-bir-ayda-uc-kez-zam-yapildi-1050407697.html

Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı

Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı

Diyarbakır'da kurak geçen yaz aylarının ardından, kesime gönderilen kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarındaki artış ile beraber, kuzu ciğerinin fiyatı... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T14:53+0300

2021-11-02T14:53+0300

2021-11-02T14:53+0300

ekonomi

enflasyon

gıda fiyatları

hayvan

kebap

ciğer

et

yem

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Diyarbakır'da özellikle kurak geçen yaz mevsiminin ardından kuzu ciğeri bulmak zorlaştı. Son bir ayda kuzu ciğerine üç kez zam yapıldı. Artan yem fiyatlarına kuraklık da eklenince Diyarbakır'da kuzular erken kesime gönderildi. Kesime giden kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarının artışı kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı. Diyarbakır'da ciğerin kilosu 120 liraya kadar yükseldi.Tüketim 5 tondan 3 tona düştüKentte son zamlardan önce günlük 5 ton kuzu ciğerinin tüketildiği belirtilirken, şu an bu tüketimin 3 tona düştüğü ifade edildi. Diyarbakırlı kebapçılar ise, yetkililerden bu konu ile ilgili çözüm istiyor. Bir ciğer kebap salonu işletmecisi, ciğer fiyatlarının artmasını ve kuraklığı fırsat bilen stokçukların çoğaldığını söyledi. Esnaf, “Stokçular ve bu işi tekelinde tutanlar var piyasada, piyasanın bu kadar ani oynamasında etkili oluyorlar. Bu fırsatçılar fiyatları gün geçtikçe borsa gibi oynatmaya devam ediyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.'Ciğer artık lüks tüketim oldu'Ciğerin artık lüks tüketim ürünü haline geldiğini belirten Diyarbakırlı ciğer kebap salonu işletmecisi Cemil Çelikten, yemek sektörünün de olumsuz etkilendiği görüşünü savundu:

https://tr.sputniknews.com/20211101/restoranindaki-abartili-fiyatlariyla-nusret-ingiliz-komedyene-ilham-oldu-1050371594.html

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enflasyon, gıda fiyatları, hayvan, kebap, ciğer, et, yem