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https://tr.sputniknews.com/20211102/dedas-borcunu-odemeyen-ciftciye-elektrik-verilmeyecek-1050422691.html
DEDAŞ: Borcunu ödemeyen çiftçiye elektrik verilmeyecek
DEDAŞ: Borcunu ödemeyen çiftçiye elektrik verilmeyecek
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak’a enerji dağıtan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, bölgede... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T22:39+0300
2021-11-02T22:39+0300
ekonomi
türkiye
elektrik
elektrik kesintisi
dedaş
çiftçi
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, Genel Müdür Yaşar Arvas ve Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ) Genel müdürü Murat Karagüzel, çevrimiçi toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını yüzde 46’ya düşürdük'Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Atalay bölgedeki altı ilde, 6 milyon insan ve 2 milyon 100 bin aboneye enerji dağıtan Türkiye’deki 21 şirketten biri olduklarını ve nüfus oranına göre enerji tedariki yapan ikinci büyük şirket olduklarını söyledi.Geçen yıl 6 ila 21,5 milyar kilowat saat enerji tedariki yaptıklarını, bu yıl bu oranın 24 milyar kilowat saat olduğunu söyleyen Atalay, şöyle konuştu:'Bölgenin kayıp-kaçak ile anılmasından biz de rahatsız oluyoruz'Atalay, bölgenin elektrikte kayıp-kaçak ile anılmasından kendilerinin de rahatsız olduğunu, bölgedeki herkesin elektriği kaçak kullanmadığını belirterek, “Enerji fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu. Petrol, doğalgaz ve kömürdeki artışları biliyorsunuz. Bunlardaki artışın enerjiye fiyat artışı olarak yansıması doğal. Bunun vatandaşlara yansımaması için gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin şartları ortadadır. Dağıtım şirketleri olarak çok zorlama olmasa elektrik fiyatlarında artış olması istenmez. Kaçak enerji, daha çok kırsal kesimlerde kullanılıyor. Kırsalda 4 bin köy var ve maalesef yüzde 90’ı kaçak kullanıyor. Köylerde ve tarımsal sulamada ciddi kaçak kullanımı var” diye konuştu.'Borcu olan çiftçiye elektrik vermeyeceğiz'Atalay, bölgede enerjinin yüzde 35’inin tarımsal sulamada kullanıldığını, Mardin’de 6 bin 500 çiftçinin bulunduğunu ve 2019’dan beri sadece 600-700 çiftçinin elektrik borcunu ödediğini vurgulayarak, “Yüzde 90’ı kullandığı elektriğin bedelini ödememiştir. Mısır eken bir çiftçi günde ortalama 20 saat elektrik kullanıyor. 90 günde 270 bin kilowat saat enerji tüketiyor. Buradan çiftçilere sesleniyorum, borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeyeceğiz. Borcunu ödemeyen çiftçi şimdi boşuna eken ekmesin. Damlama sulama ile enerjinin yarısı kadar tasarruf edilebilirken ve hasılatta yüzde 40 artış yaşanırken, çiftçilerimizin vahşi ve sallama sulama yöntemlerinden vazgeçmesi gerek” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/elektrikleri-kesilen-aile-8-gundur-karanlikta-yasiyor-1050261990.html
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türkiye, elektrik, elektrik kesintisi, dedaş, çiftçi

DEDAŞ: Borcunu ödemeyen çiftçiye elektrik verilmeyecek

22:39 02.11.2021
© REUTERS / Wolfgang RattayAlmanya - elektrik
Almanya - elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak’a enerji dağıtan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, bölgede borcunu ödemeyen çiftçilere artık elektrik vermeyeceklerini belirterek, “Borcunu ödemeyen çiftçilerimizi uyarıyoruz şimdiden ekin ekmeyin, bizim size elektrik verecek gücümüz artık yok” dedi.
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, Genel Müdür Yaşar Arvas ve Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ) Genel müdürü Murat Karagüzel, çevrimiçi toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını yüzde 46’ya düşürdük'

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Atalay bölgedeki altı ilde, 6 milyon insan ve 2 milyon 100 bin aboneye enerji dağıtan Türkiye’deki 21 şirketten biri olduklarını ve nüfus oranına göre enerji tedariki yapan ikinci büyük şirket olduklarını söyledi.
Geçen yıl 6 ila 21,5 milyar kilowat saat enerji tedariki yaptıklarını, bu yıl bu oranın 24 milyar kilowat saat olduğunu söyleyen Atalay, şöyle konuştu:
“Biz özelleştirme ile alırken bölgedeki kayıp-kaçak oranı yüzde 76 idi, şimdi bunu yüzde 46’ya düşürdük. Türkiye’de toplam yaklaşık 12 milyar kilowat saat enerji tarımsal alanda kullanılırken, bunun yarısı bizim bölgemizde kullanılıyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de bu yıl ciddi kuraklık yaşandı. Enerji çekiminde yüzde 31 oranında bir artış söz konusu oldu. 2 bin 800 olan çalışan sayımızı biz, 7 bin 500’e çıkardık. Çalışanlarımızın yüzde 98’i bölge insanından oluşuyor. Bölgedeki elektrik tüketimi Türkiye ortalamasının 2,4 katından fazla. Türkiye’nin ortalama kayıp-kaçak oranı yüzde 11 iken bölgede bu oran maalesef yüzde 46’dır. Biz, önümüzdeki yıldan itibaren yıllık ortalama 1 milyarlık yatırım yapacağız. Türkiye genelinde tahsilat oranı yüzde 99 iken bölgede ancak tahsilatın yüzde 91’ini alabiliyoruz. Bölgede 900 bin aboneyi dönüştürdük ve yüzde 15 civarında kaçak kayıp yakaladık.”

'Bölgenin kayıp-kaçak ile anılmasından biz de rahatsız oluyoruz'

Atalay, bölgenin elektrikte kayıp-kaçak ile anılmasından kendilerinin de rahatsız olduğunu, bölgedeki herkesin elektriği kaçak kullanmadığını belirterek, “Enerji fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu. Petrol, doğalgaz ve kömürdeki artışları biliyorsunuz. Bunlardaki artışın enerjiye fiyat artışı olarak yansıması doğal. Bunun vatandaşlara yansımaması için gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin şartları ortadadır. Dağıtım şirketleri olarak çok zorlama olmasa elektrik fiyatlarında artış olması istenmez. Kaçak enerji, daha çok kırsal kesimlerde kullanılıyor. Kırsalda 4 bin köy var ve maalesef yüzde 90’ı kaçak kullanıyor. Köylerde ve tarımsal sulamada ciddi kaçak kullanımı var” diye konuştu.

'Borcu olan çiftçiye elektrik vermeyeceğiz'

Atalay, bölgede enerjinin yüzde 35’inin tarımsal sulamada kullanıldığını, Mardin’de 6 bin 500 çiftçinin bulunduğunu ve 2019’dan beri sadece 600-700 çiftçinin elektrik borcunu ödediğini vurgulayarak, “Yüzde 90’ı kullandığı elektriğin bedelini ödememiştir. Mısır eken bir çiftçi günde ortalama 20 saat elektrik kullanıyor. 90 günde 270 bin kilowat saat enerji tüketiyor. Buradan çiftçilere sesleniyorum, borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeyeceğiz. Borcunu ödemeyen çiftçi şimdi boşuna eken ekmesin. Damlama sulama ile enerjinin yarısı kadar tasarruf edilebilirken ve hasılatta yüzde 40 artış yaşanırken, çiftçilerimizin vahşi ve sallama sulama yöntemlerinden vazgeçmesi gerek” dedi.
Şiyar Ağar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Elektrikleri kesilen aile, 8 gündür karanlıkta yaşıyor
28 Ekim, 13:09
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