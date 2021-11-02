https://tr.sputniknews.com/20211102/dolandiricilar-adini-kullanarak-kargosunu-almayanlari-tehdit-etti-ismimi-degistirecegim-1050401628.html

Dolandırıcılar avukatın adını kullanarak, kargosunu almayanları tehdit etti: 'İsmimi değiştireceğim'

Dolandırıcılar avukatın adını kullanarak, kargosunu almayanları tehdit etti: 'İsmimi değiştireceğim'

Erzurum’da dolandırıcılar, internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişileri, avukat Esra Yılmaz’ın adını kullanarak tehdit... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T12:48+0300

2021-11-02T12:48+0300

2021-11-02T12:49+0300

yaşam

erzurum

mahkeme

avukat

dolandırıcılık

kargo

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Erzurum'da yaşayan 16 yıllık avukat Esra Yılmaz'ın başı yaklaşık 5 aydır dolandırıcılarla dertte.Dolandırıcılar, internetten ürün siparişi veren ve o ürünü iptal ettiren ya da kargodan ürünü teslim almayan kişileri tuzağına düşürüyor.Avukat Yılmaz'ın ismini kullanarak müşterileri ‘senin yüzünden şirketimiz battı, paramızı ver' şeklinde tehdit eden dolandırıcılar, parayı aldıktan sonra ise ortadan kayboluyor. Her gün onlarca mağdurun kendisini arayarak suçladığını söyleyen Avukat Yılmaz, savcılığa şikayette bulundu.'Vatandaşları tehdit ediyorlar'Dolandırıcıların vatandaşlara "Kargoyu almak zorundasınız yoksa icra takibi başlatacağız" dediklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:'Türkiye'de 20'den fazla avukat Esra Yılmaz var'Yılmaz, isminin ve soy isminin Türkiye'de yaygın olduğu için dolandırıcıların bu ismi tercih ettiğini belirterek, “Erzurum Barosuna kayıtlı 1 avukat arkadaşımız var benimle aynı isimde. Yine staj yapan bir arkadaşımız daha var. Zannediyorum Esra isminin ve Yılmaz soy isminin çok yaygın olmasından dolayı bu kişiler benim ismimi kullanıyorlar. İçerisinde bir kargo şirketi çalışanın da olduğu bir şebeke olduklarını düşünüyorum” diye konuştu.'İsmimi değiştireceğim'Savcılığa şikayette bulunduğunu ve yakın zamanda isim değişikliği için mahkemeye başvuracağını da aktaran Yılmaz, “Beni günde en az 5-6 kişi arıyor. Siz bizi aradınız tehdit ettiniz diyorlar. Bizden para talep ettiniz diyorlar. Hayır ben değilim diyorum. Artık olayın hikayesini biliyorum. Savcılığa şikayette bulundum. Soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda Asliye Hukuk Mahkemesine bir isim tashihi davası açmayı düşünüyorum. İsmim Esra Yılmaz ama başına Eyşan ismini de ekletmek istiyorum. Eyşan ismi az kullanıldığı için onu tercih edeceğim. Bu kişilerden nasıl kurtulacağım, bilmiyorum. Çok rahatsızım. Gerçekten dolandırıcılardan bunaldım. Vatandaşlara da uyarım, bu dolandırıcılara itibar etmeyin” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/telefonuna-giren-virusle-hesabindan-4-bin-lira-cekildi-1050187503.html

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erzurum, mahkeme, avukat, dolandırıcılık, kargo