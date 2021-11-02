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Düzce ve Sakarya'da yoğun sis etkili: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
02:16 02.11.2021 (güncellendi: 02:49 02.11.2021)
© İHAsisli hava
© İHA
Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sakarya genelinde ise sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Düzce’de gün içinde etkili olan sağanak yağışın ardında sis etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde ise kentin dört bir yanında sis etkisini arttırdı. Sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde Atatürk, İstanbul, Gaziantep, Eski Bolu, Mimar Sinan, Rasim Betir ve Kuyumcuzade Bulvarlarında, D-100 Karayolu’nun Sakarya ve Bolu istikametlerinde, Zonguldak-Düzce karayolunun tamamında trafik neredeyse durma noktasına geldi.
Düzce'de yoğun sis etkili: Görüş mesafesi 5 metreye düştü https://t.co/vnbCw1T1LD pic.twitter.com/MCjfvqfzz8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 1, 2021
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sürücüler araçlarında dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerlerken, vatandaşlar da karşıdan karşıya zorlukla geçti. Şehrin yüksek kesimlerinden olan Konuralp ve Bahçeşehir gibi yerlerde de sis etkili oldu.
Düzce’de saat 23.00 itibarıyla göstermesi ile etkisini giderek arttıran sis sebebi ile şehrin çeşitli bölgelerinde emniyet ekiplerinden alınan bilgilere göre 28 maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Düzce’de saat 23.00 itibarıyla göstermesi ile etkisini giderek arttıran sis sebebi ile şehrin çeşitli bölgelerinde emniyet ekiplerinden alınan bilgilere göre 28 maddi hasarlı kaza meydana geldi.
© İHASakarya'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Sakarya'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
© İHA
Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi Düzce'de olduğu gibi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.