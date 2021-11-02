https://tr.sputniknews.com/20211102/ekimde-en-cok-mektup-gonderim-ucreti-artti-1050398537.html

Ekimde en çok, mektup gönderim ücreti arttı

Ekimde en çok, mektup gönderim ücreti arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünün yüzde 33.33 ile mektup gönderim ücreti, en fazla azalan ürünün ise... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T11:05+0300

2021-11-02T11:05+0300

2021-11-02T11:09+0300

ekonomi

istanbul

enflasyon

istanbul ticaret odası (ito)

mektup

gıda fiyatları

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İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 136’sının perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.Ekim ayında Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan Mektup Gönderim Ücreti yüzde 33.33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, 'Gıda Harcamaları' grubundan yüzde 28.51 ile domates, yüzde 24.30 ile kıvırcık salata, 'Giyim Harcamaları' grubundan yüzde 24.02 ile erkek palto, yüzde 23.28 ile kadın manto ve yine 'Gıda Harcamaları' grubundan yüzde 21.34 ile sivri biber oldu.Fiyatı en çok ucuzlayan ürün limonEkim ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 39.54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, 'Gıda Harcamaları' grubundan yüzde 12.08 ile balık, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarından yüzde 9.75 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, Gıda harcamalarından yüzde 7.64 ile elma ve yüzde 6.25 ile taze fasulye oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulun-enflasyonu-yuzde-20yi-asti-1050366254.html

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istanbul, enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), mektup, gıda fiyatları