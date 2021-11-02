https://tr.sputniknews.com/20211102/ekrem-imamoglu-yapamazsiniz-denmisti-ibb-anne-kart-25-milyon-kez-kullanildi-1050412216.html
İmamoğlu: Yapamazsınız denmişti, İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı
İmamoğlu: Yapamazsınız denmişti, İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocukları olan annelere ücretsiz ulaşım sağlayan İBB Anne Kart'ın 25 milyon kez... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T16:32+0300
2021-11-02T16:32+0300
2021-11-02T16:32+0300
politika
istanbul
ibb
çocuk
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
anne
ekrem imamoğlu
istanbul kart
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İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapamazsınız denmişti, şimdi 224 bin anne kullanıyor. 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşım sağlayan İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı. Bu haktan faydalanmak isteyen anneler web sayfamızdan rahatlıkla başvurabilirler" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/30-ton-limon-elimizde-kaldi-diyen-ureticiye-imamoglundan-destek-mutlaka-iletisim-kuralim-1050393106.html
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istanbul, ibb, çocuk, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), anne, ekrem imamoğlu, istanbul kart
İmamoğlu: Yapamazsınız denmişti, İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocukları olan annelere ücretsiz ulaşım sağlayan İBB Anne Kart'ın 25 milyon kez kullanıldığını açıkladı.
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapamazsınız denmişti, şimdi 224 bin anne kullanıyor. 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşım sağlayan İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı. Bu haktan faydalanmak isteyen anneler web sayfamızdan rahatlıkla başvurabilirler" ifadesini kullandı.