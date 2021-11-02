https://tr.sputniknews.com/20211102/ekrem-imamoglu-yeni-bin-taksi-istanbula-hayirli-olsun-degisim-mucadelemiz-devam-edecek-1050418366.html

Ekrem İmamoğlu: Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun, değişim mücadelemiz devam edecek

Ekrem İmamoğlu: Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun, değişim mücadelemiz devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan "Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek" açıklamasını yaptı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T19:41+0300

2021-11-02T19:41+0300

2021-11-02T19:41+0300

türkiye

istanbul

taksi

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter yaptığı paylaşımda "Her şeye rağmen; dünyada en çok metroyu da biz yaparız, eskimiş otobüs ve metrobüsleri de biz yenileriz, bozuk taksi sistemini de biz düzeltiriz. Kimse bundan şüphe etmesin. Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/imamoglu-istanbulluyu-plaka-uzerinden-rant-elde-etme-duzeninden-kurtaracagim-asla-vazgecmeyecegim-1050403833.html

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istanbul, taksi, ekrem imamoğlu