Ekrem İmamoğlu: Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun, değişim mücadelemiz devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter yaptığı paylaşımda "Her şeye rağmen; dünyada en çok metroyu da biz yaparız, eskimiş otobüs ve metrobüsleri de biz yenileriz, bozuk taksi sistemini de biz düzeltiriz. Kimse bundan şüphe etmesin. Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan "Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter yaptığı paylaşımda "Her şeye rağmen; dünyada en çok metroyu da biz yaparız, eskimiş otobüs ve metrobüsleri de biz yenileriz, bozuk taksi sistemini de biz düzeltiriz. Kimse bundan şüphe etmesin. Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
Her şeye rağmen; dünyada en çok metroyu da biz yaparız, eskimiş otobüs ve metrobüsleri de biz yenileriz, bozuk taksi sistemini de biz düzeltiriz. Kimse bundan şüphe etmesin.