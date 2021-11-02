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Elazığ, Kovid-19 aşılamasında 'sarı kategori'ye geçti
Elazığ, Kovid-19 aşılamasında 'sarı kategori'ye geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
elazığ
fahrettin koca
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım." paylaşımında bulundu.
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elazığ, fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Elazığ, Kovid-19 aşılamasında 'sarı kategori'ye geçti

01:39 02.11.2021
© SEDAT ERBAKElazığ
Elazığ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© SEDAT ERBAK
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım." paylaşımında bulundu.
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