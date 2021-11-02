Elazığ, Kovid-19 aşılamasında 'sarı kategori'ye geçti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım." paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım." paylaşımında bulundu.
ELAZIĞ ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak SARI kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız.