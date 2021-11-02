Erzincan'da sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi

Bugün akşam saatlerinde Erzincan - Kemah kara yolunda meydana gelen kazada, alınan bilgiye göre, hasta naklinden dönen D.Ö., idaresindekiambulans Acemoğlu mevkiinde virajı alamayarak yolun kenarındaki yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erzincan-Kemah kara yolu üzerinde sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi. Kaza sırasında 3 sağlık çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bugün akşam saatlerinde Erzincan - Kemah kara yolunda meydana gelen kazada, alınan bilgiye göre, hasta naklinden dönen D.Ö., idaresindekiambulans Acemoğlu mevkiinde virajı alamayarak yolun kenarındaki yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi.
Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.