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Erzincan'da sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi
Erzincan'da sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi
Erzincan-Kemah kara yolu üzerinde sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi. Kaza sırasında 3 sağlık çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T20:09+0300
2021-11-02T20:09+0300
türkiye
erzincan
sağlık
kaza
sağlık çalışanı
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Bugün akşam saatlerinde Erzincan - Kemah kara yolunda meydana gelen kazada, alınan bilgiye göre, hasta naklinden dönen D.Ö., idaresindekiambulans Acemoğlu mevkiinde virajı alamayarak yolun kenarındaki yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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erzincan, sağlık, kaza, sağlık çalışanı

Erzincan'da sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi

20:09 02.11.2021
© İHA / SENANUR ERDOĞANErzincan-Kemah kara yolu üzerinde sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi. Kaza sırasında 3 sağlık çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Erzincan-Kemah kara yolu üzerinde sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi. Kaza sırasında 3 sağlık çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / SENANUR ERDOĞAN
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Erzincan-Kemah kara yolu üzerinde sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi. Kaza sırasında 3 sağlık çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bugün akşam saatlerinde Erzincan - Kemah kara yolunda meydana gelen kazada, alınan bilgiye göre, hasta naklinden dönen D.Ö., idaresindekiambulans Acemoğlu mevkiinde virajı alamayarak yolun kenarındaki yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi.
Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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