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https://tr.sputniknews.com/20211102/etiyopya-yonetimi-ulkede-ohal-ilan-etti-1050417110.html
Etiyopya yönetimi ülkede OHAL ilan etti
Etiyopya yönetimi ülkede OHAL ilan etti
Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T18:59+0300
2021-11-02T18:59+0300
dünya
saldırı
etiyopya
ohal
koruma
olağanüstü hal (ohal)
tigray
tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)
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Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı TPLF'nin saldırılarından korumak için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu.Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı.Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.Öte yandan, bugün, TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğu duyuruldu.Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2.5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211002/etiyopya-bm-yetkililerini-tigray-isyancilarina-yardim-sagladiklari-icin-sinir-disi-ettik-1049450079.html
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saldırı, etiyopya, ohal, koruma, olağanüstü hal (ohal), tigray, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

Etiyopya yönetimi ülkede OHAL ilan etti

18:59 02.11.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERIEtiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray ile tarihi husumeti bulunan komşu bölge Amhara'dan milisleri de Tigray'ın üzerine gönderdi.
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray ile tarihi husumeti bulunan komşu bölge Amhara'dan milisleri de Tigray'ın üzerine gönderdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.
Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı TPLF'nin saldırılarından korumak için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu.
Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.
Öte yandan, bugün, TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğu duyuruldu.
Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.
Etiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
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Etiyopya: BM yetkililerini Tigray isyancılarına yardım sağladıkları için sınır dışı ettik
2 Ekim, 01:37
Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.
TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.
Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2.5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
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