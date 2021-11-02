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Evinin mutfağında sipariş ettiği kızarmış tavukları yiyen bir ayıyla karşılaştı
Evinin mutfağında sipariş ettiği kızarmış tavukları yiyen bir ayıyla karşılaştı
ABD'nin California eyaletinde bir adam evinde, fast-food zincirinden sipariş ettiği kızarmış tavuğu yiyen bir ayı buldu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T14:58+0300
2021-11-02T15:12+0300
ayı
tavuk
yaşam
mutfak
california
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ABC7 haber sitesine göre, ABD'nin Sierra kasabasından bir adam evine döndüğünde fast-food zincirinden sipariş ettiği bir kova tavuğu yiyen ayıyla karşılaştı.John Holden, evine döndüğünde kapısının ardına kadar açık olduğunu, içeri girdiğinde ayıyı mutfak tezgahında bir kova tavuğu yerken gördüğünü söyledi.'Daha önce de birkaç kez karşı karşıya geldik'Evin içerisinde ve dışarısında en az birer ayı daha olduğunu ifade eden Holden, yüksek sesler çıkararak ayıların ayrılmalarını sağladığını belirtti.Holden, daha öncede birçok kez bir ayıyla karşı karşıya geldiğini ifade ederek, "Onlarla daha önce de birçok karşılaşmam oldu. Aslında arka bahçede de birkaç kez rastladım ama daha önce evimin içinde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" dedi.Ayıların evini altüst ettiğini dile getiren Holden, hayvanların yemeğin kokusuna karşı koyamamış olabileceklerini ve evden çıktıktan sonra evin arka bahçesinde dinlendiklerini kaydetti.
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ayı, tavuk, mutfak, california

Evinin mutfağında sipariş ettiği kızarmış tavukları yiyen bir ayıyla karşılaştı

14:58 02.11.2021 (güncellendi: 15:12 02.11.2021)
© ABC7Kızarmış tavuk yiyen ayı
Kızarmış tavuk yiyen ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© ABC7
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ABD'nin California eyaletinde bir adam evinde, fast-food zincirinden sipariş ettiği kızarmış tavuğu yiyen bir ayı buldu.
ABC7 haber sitesine göre, ABD'nin Sierra kasabasından bir adam evine döndüğünde fast-food zincirinden sipariş ettiği bir kova tavuğu yiyen ayıyla karşılaştı.
John Holden, evine döndüğünde kapısının ardına kadar açık olduğunu, içeri girdiğinde ayıyı mutfak tezgahında bir kova tavuğu yerken gördüğünü söyledi.

'Daha önce de birkaç kez karşı karşıya geldik'

Evin içerisinde ve dışarısında en az birer ayı daha olduğunu ifade eden Holden, yüksek sesler çıkararak ayıların ayrılmalarını sağladığını belirtti.
Holden, daha öncede birçok kez bir ayıyla karşı karşıya geldiğini ifade ederek, "Onlarla daha önce de birçok karşılaşmam oldu. Aslında arka bahçede de birkaç kez rastladım ama daha önce evimin içinde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" dedi.
Ayıların evini altüst ettiğini dile getiren Holden, hayvanların yemeğin kokusuna karşı koyamamış olabileceklerini ve evden çıktıktan sonra evin arka bahçesinde dinlendiklerini kaydetti.
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