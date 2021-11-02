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Fare videosu sonrası Popeyes şubesi kapatıldı
13:47 02.11.2021 (güncellendi: 13:55 02.11.2021)
© AFP 2021 / SCOTT OLSONpopeyes
© AFP 2021 / SCOTT OLSON
ABD'nin başkenti Washington'da, Popeyes'ın Capital Hills şubesi kapatıldı. Denetime gelen müfettişler, mağazada başta mutfak olmak üzere birçok noktasında farelerin yaşadığını raporlayarak, restoranın halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.
Dünyanın en büyük fast-food tavuk zincirlerinden biri olan Popeyes'ın Washington'daki Capital Hills şubesi, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle kapatıldı. New York Post’ta yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı müfettişleri, restoran denetiminde 17 hijyen ihlali tespit ettiğini bildirdi.
Müfettişler ayrıca mağazanın mutfağında fare gördüğünü de raporlayarak yıkama alanlarında, duvarlarda, yağ haznesinde, buzdolabında ve müdürün odasında da fare dışkısı bulduklarını aktardı.
Sıçan istilasına ek olarak müfettişler, buzdolapları hem de dondurucunun termometrelerinin bozuk olduğunu tespit etti.
Buna bağlı olarak çiğ tavukların ve diğer malzemelerin korunması gereken sıcaklık kriterlerinin karşılanmadığı ortamda muhafaza edildiği bildirildi.
Öte yandan Popeyes restoranındaki hijyen ihlalleri, sosyal medyada gündem olduktan sonra ortaya çıktı. Popeyes mutfağındaki hijyen ihlallerini kaydeden TikTok kullanıcısının videosu, 30 binden fazla beğeni alarak kısa sürede viral hale geldi.
Müfettişler ayrıca mağazanın mutfağında fare gördüğünü de raporlayarak yıkama alanlarında, duvarlarda, yağ haznesinde, buzdolabında ve müdürün odasında da fare dışkısı bulduklarını aktardı.
Sıçan istilasına ek olarak müfettişler, buzdolapları hem de dondurucunun termometrelerinin bozuk olduğunu tespit etti.
Buna bağlı olarak çiğ tavukların ve diğer malzemelerin korunması gereken sıcaklık kriterlerinin karşılanmadığı ortamda muhafaza edildiği bildirildi.
Öte yandan Popeyes restoranındaki hijyen ihlalleri, sosyal medyada gündem olduktan sonra ortaya çıktı. Popeyes mutfağındaki hijyen ihlallerini kaydeden TikTok kullanıcısının videosu, 30 binden fazla beğeni alarak kısa sürede viral hale geldi.
DC rats are wild! 😳🤭😷 pic.twitter.com/LbnKmgk5jD— Washingtonian Problems (@WashProbs) October 29, 2021