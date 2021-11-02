https://tr.sputniknews.com/20211102/fatih-erbakan-karantinaya-girdi-1050405006.html

Fatih Erbakan karantinaya girdi

Fatih Erbakan karantinaya girdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Erbakan, aşı karşıtı açıklamaları... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:47+0300

2021-11-02T13:47+0300

2021-11-02T13:47+0300

koronavirüs

sağlık

karantina

fatih erbakan

aşı

yeniden refah partisi

pandemi

biontech

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104027/95/1040279513_0:89:1001:652_1920x0_80_0_0_f5b5f45c87945a18326d1de2ad882f22.jpg

Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi. Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Fatih Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" demişti. Erbakan, MRNA aşısı olanlar içinse, "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210916/asilarla-ilgili-3-kulakli-5-gozlu-yaratik-dogmasina-yol-acabilir-diyen-erbakan-ispatlari-mevcut-1048950239.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık, karantina, fatih erbakan, aşı, yeniden refah partisi, pandemi, biontech , koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı