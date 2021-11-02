https://tr.sputniknews.com/20211102/fatih-erbakan-karantinaya-girdi-1050405006.html
Fatih Erbakan karantinaya girdi
Fatih Erbakan karantinaya girdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Erbakan, aşı karşıtı açıklamaları... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:47+0300
2021-11-02T13:47+0300
2021-11-02T13:47+0300
koronavirüs
sağlık
karantina
fatih erbakan
aşı
yeniden refah partisi
pandemi
biontech
koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
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Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi. Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Fatih Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" demişti. Erbakan, MRNA aşısı olanlar içinse, "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210916/asilarla-ilgili-3-kulakli-5-gozlu-yaratik-dogmasina-yol-acabilir-diyen-erbakan-ispatlari-mevcut-1048950239.html
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sağlık, karantina, fatih erbakan, aşı, yeniden refah partisi, pandemi, biontech , koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı
Fatih Erbakan karantinaya girdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Erbakan, aşı karşıtı açıklamaları ile gündeme gelmişti.
Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.
Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.
Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Fatih Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum
" demişti. Erbakan, MRNA aşısı olanlar içinse, "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir
" demişti.